AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtend onveranderd. De AEX handelt op 694,71 punten, min of meer gelijk aan de slotstand van woensdag. Net als gisteren lijkt het op de één na laatste handelsdag van dit jaar rustig te blijven. "Zorgen over een grote coronagolf in China bepalen de stemming op de beurzen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Ook de groei-afremmende centrale banken laten volgens hem weinig ruimte voor optimisme op de korte termijn. "Tegelijkertijd is het ook positief dat Hongkong een einde maakt aan de meeste covidmaatregelen, om zo de normaal levendige economie van de stad weer te laten opleven", voegde hij toe. De euro/dollar noteert op 1,0636. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0608 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0607 op de borden. Olie werd 1,7 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteren 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 2,3 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, heeft goedkeuring ontvangen van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames. Besi noteert 0,8 procent hoger, ASML wint 0,7 procent en ASMI 0,4 procent. ArcelorMittal stijgt ook 0,2 procent. De staalreus neemt het Poolse metaalrecyclingsbedrijf Zlomex. Het is de vierde overname van ArcelorMittal van een metaalrecyclingsbedrijf in 2022. Unibail-Rodamco-Westfield en Shell bungelen onderaan met verliezen tot 0,9 procent. In de AMX wint Basic-Fit 0,8 procent. Basic-Fit heeft het aantal lidmaatschappen dit jaar met 50 procent zien stijgen tot 3,35 miljoen, terwijl het aantal clubs werd uitgebreid met 185 stuks tot 1.200. Daarmee haalde Basic-Fit de eind oktober dit jaar verlaagde outlook. Aperam stijgt 0,9 procent, terwijl Air France-KLM 1,4 procent verliest. In de AScX gaat Azerion aan kop met een winst van 2,7 procent. Avantium verliest 1,4 procent. Lucas Bols neemt per 1 januari 2023 Fluère, een producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken, over. Het aandeel noteert vlak. Het lokaal genoteerde Alumexx stijgt 4,2 procent. Alumexx verwacht de overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

