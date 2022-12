'Goldman Sachs zet in januari al mes in personeelsbestand' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Goldman Sachs zal naar verwachting al in de eerste helft van januari een omvangrijke ontslagronde aankondigen. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van interne communicatie van topman David Solomon woensdagavond. Solomon zei dat de zakenbank voor verschillende uitdagingen staat, waaronder "verkrappende monetaire omstandigheden" die een economische terugval zullen veroorzaken, waardoor "de focus van het bedrijf moet liggen op voorbereidingen om deze tegenwind te doorstaan". Eerder deze maand waren er geruchten dat Goldman Sachs van plan zou zijn om ongeveer 8 procent van zijn personeelsbestand, of bijna 4.000 werknemers, te ontslaan. Bloomberg meldde woensdagavond dat het aantal ontslagen nog niet is vastgesteld en dat het wellicht mee zal vallen. Goldman Sachs boekte in het derde kwartaal nog een winst per aandeel van 8,25 dollar, wat flink minder was dan de 14,93 dollar een jaar eerder. De totale winst bedroeg afgelopen kwartaal nog wel altijd 3,1 miljard dollar. Bij Investment Banking halveerden de inkomsten ruimschoots. Bron: ABM Financial News

