FT: Tencent krijgt groen licht Beijing voor nieuwe games

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft goedkeuring ontvangen van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames. Dit meldde The Financial Times donderdag. Het aandeel van de Chinese techgigant, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft, kreeg daarmee een steun in de rug en sloot donderdag ruim 2 procent hoger. Naast de games van Tencent werden er ook een aantal Zuid-Koreaanse games goedgekeurd. Er werden deze maand in totaal 84 Chinese games en 44 buitenlandse titels goedgekeurd. Tencent kreeg volgens de FT groen licht om 5 spellen op de markt te brengen. De goedkeuring wordt door de markt gezien als een signaal dat Beijing zijn strenge optreden tegen de techsector aan het versoepelen is. De Chinese autoriteiten troffen onder meer maatregelen om gameverslaving, vooral onder minderjarigen, tegen te gaan. Beijing lanceerde in 2021 een campagne op de groeiende macht van de techsector in toom te houden. Dit kostte de sector miljarden aan marktwaarde, terwijl de toenemende geopolitieke druk vanuit Washington de druk op de sector verder vergrootte. Bron: ABM Financial News

