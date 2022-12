AEX vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag gaf de AEX al 0,9 procent prijs op een slotstand van 694,84 punten.

Op Wall Street deed hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond het een stukje slechter dan de AEX, met een koersverlies van 1,2 procent, terwijl het sentiment op techbeurs Nasdaq door onder meer oplopende rentes nog wat negatiever was, net als dinsdag, wat resulteerde in een daling van 1,35 procent.

Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie steeg dinsdag en woensdag met in totaal 13 basispunten naar 3,88 procent. Ook de Duitse evenknie zat flink in de lift en het rendement op het Duitse schatkistpapier noteert met 2,51 procent inmiddels op het hoogste niveau in ongeveer 11 jaar. In maart dit jaar was het rendement op de ‘Bund’ nog negatief.

"De markt lijkt uitgeput, rekent niet meer op een eindejaarsrally, en hoopt alleen nog maar vrijdagmiddag te bereiken zonder verdere verliezen van betekenis", zei analist Louis Navellier van Navellier & Associates. “De grote onzekerheden van dit jaar, zoals Covid in China, de oorlog in Oekraïne, krappe energievoorraden en agressieve centrale banken, zullen ons ook bij de start van het nieuwe jaar nog parten spelen”, waarschuwde Navellier.

Opluchting over de Chinese coronaversoepelingen maakte deze week plaats voor zorgen over het hoge aantal besmettingen.

Autofabrikant Tesla maakte afgelopen weekend bekend vanwege het hoge ziekteverzuim de productie in zijn gigafabriek in Shanghai voor in ieder geval één week stil te leggen. En concurrent Nio kwam met een vergelijkbare waarschuwing.

Beleggers speculeren daarnaast of een teruglopende vraag in China ook een rol zou kunnen hebben gespeeld bij het besluit van de twee fabrikanten.

Het aandeel Tesla staat al weken zwaar onder druk vanwege vooral de overname van Twitter door topman Elon Musk, die voor de financiering van de overname aandelen Tesla moest verkopen en bovendien al zijn aandacht richt op Twitter. Ook het nieuws dat Tesla kortingen biedt op zijn auto’s werd afgelopen week zeer negatief ontvangen.

Woensdag liet Tesla evenwel met een koerswinst van ruim 3 procent wat herstel zien, en het aandeel doorbrak daarmee een reeks van zeven handelsdagen met scherpe verliezen op rij. De beurswaarde van Tesla is in enkele maanden tijd met circa tweederde gedaald.

Ook Apple, wiens productie van onder meer iPhones via fabrikant Foxconn vooral wordt uitgevoerd in China, staat al weken onder druk. Woensdag zakte het aandeel nog eens met drie procent naar 126 dollar. Eerder dit jaar noteerde het aandeel nog op bijna 183 dollar.

In Azië volgen de hoofdbeurzen vanochtend het spoor van Wall Street. Tokio, Hongkong en Sydney verliezen ongeveer een procent, terwijl de beurs in Seoel, met een relatief zware weging van halfgeleiders, anderhalf procent prijs geeft.

Het explosief stijgende aantal coronabesmettingen in China dempt momenteel het enthousiasme op de oliemarkten over de heropening van de Chinese economie. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 0,7 procent lager op 78,96 dollar. Vanochtend daalt de future met 0,7 procent verder.

De macro-economische agenda is richting het eindejaar erg leeg. Wel staan nog de wekelijkse steunaanvragen en de olievoorraden in de VS geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Lucas Bols neemt per 1 januari 2023 Fluère, een producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken, over. De transactiesom bestaat uit een vaste component van circa 1 miljoen euro en een eventuele earn-out, die is gekoppeld aan de netto-omzet- en EBITDA-doelstellingen over een periode van drie jaar.

Alumexx verwacht de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,2 procent tot 3.783,20 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 32.875,71 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 10.213,29 punten.