Lucas Bols neemt Fluère over

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols neemt per 1 januari 2023 Fluère, een producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken, over. Dit meldde de Amsterdamse destillateur donderdag voorbeurs. De transactiesom bestaat uit een vaste component van circa 1 miljoen euro en een eventuele earn-out, die is gekoppeld aan de netto-omzet- en EBITDA-doelstellingen over een periode van drie jaar. De overname biedt volgens Lucas Bols een mooie kans om de portefeuille te verbreden en om in te spelen op de veranderende consumententrends. De focus zal daarbij liggen op het vergroten van de bekendheid van Fluère en het vergroten van de aanwezigheid van het merk in de horeca, terwijl de positie in de detailhandel wordt versterkt. "Bij de Lucas Bols Company geloven we in het sterke potentieel van de no-/low-alcoholmarkt", zei CEO Huub van Doorne in een toelichting. De oprichters van Fluère blijven minimaal twee jaar betrokken bij de verdere ontwikkeling van het merk. Bron: ABM Financial News

