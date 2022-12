Europese beurzen openen naar verwachting lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 53 punten voor de Duitse DAX, een min van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 32 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten, bij relatief lage handelsvolumes. Beleggers proberen in te schatten wat de versoepeling van de Chinese coronavirusmaatregelen voor impact heeft op de wereldwijde groei en inflatie. Een volledige heropening van China zou volgens marktvolgers een broodnodige impuls kunnen geven aan de wereldeconomie, zei SPI Asset Management. Tegelijkertijd kan de sterke vraag uit China naar grondstoffen en energie naarmate de economische groei in het eerste kwartaal versnelt, de grondstoffenprijzen opdrijven, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor de centrale banken die juist uit alle macht proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rente agressief te verhogen, voegde SPI eraan toe. De vermogensbeheerder denkt dat een kerstrally er niet meer inzit. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne. Bedrijfsnieuws Solvay lijkt de meeste kans te maken om het Zuid-Koreaanse Solus Biotech in te lijven, zo meldde de Korea Economic Daily woensdag op basis van bronnen. Solvay zou meer bieden dan ADM, BASF en Evonik. Het aandeel Solvay sloot 0,4 procent lager. In Frankrijk won Unibail-Rodamco-Westfield 0,6 procent, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent verloor. Eurofins was met een winst van 0,9 procent de sterkste stijger. In Frankfurt won Porsche 2,5 procent, Beiersdorf steeg 0,9 procent en Siemens Energy verloor 1,4 procent. In Amsterdam verloor ASML 1,7 procent, terwijl sectorgenoot ASMI 1,6 procent lager noteerde. Ook het Duitse Infineon en het in Parijs genoteerde STMicroelectronics leverden in. Euro STOXX 50 3.808,82 (-0,6%)

STOXX Europe 600 427,46 (-0,1%)

DAX 13.925,60 (-0,5%)

CAC 40 6.510,49 (-0,6%)

FTSE 100 7.497,19 (+0,3%)

SMI 10.812,67 (-0,2%)

AEX 694,84 (-0,9%)

BEL 20 3.708,49 (-0,3%)

FTSE MIB 23.770,44 (-0,4%)

IBEX 35 8.258,50 (-0,1%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus, na woensdag lager te zijn gesloten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag lager. Er waren woensdag weinig nieuwe katalysatoren om beleggers af te leiden van de onderliggende thema's die een groot deel van het afgelopen jaar domineerden: de hoge inflatie en hoe centrale banken deze de kop proberen in te drukken met een mogelijke economische recessie tot gevolg en druk op de bedrijfswinsten. Een opmerkelijke ontwikkeling deze week is het nieuws dat China zijn coronavirusbeperkingen verder versoepelt. De strategie wordt als positief gezien voor de wereldeconomie, maar beleggers focussen zich op het inflatiepotentieel van de stap van Beijing. "Terwijl het Chinese versoepelingsverhaal positief is voor de olie- en grondstoffenprijzen en voor de Chinese aandelenmarkten, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde inflatie", zei Swissquote Bank. "De stijging van de Chinese vraag zal de inflatie door hogere energie- en grondstoffenprijzen zeker stimuleren. En als reactie op de hogere inflatie zullen centrale banken de rente blijven verhogen". voegde de bank toe. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de aanstaande woningverkopen in de VS in november op maand- en jaarbasis met respectievelijk 4,0 procent en 37,8 procent zijn gedaald, De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent lager op 78,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag. Bedrijfsnieuws Southwest Airlines daalde circa 5,0 procent, na dinsdag al 6 procent te zijn gedaald. De luchtvaartmaatschappij accepteert de komende dagen weinig nieuwe boekingen nadat duizenden vluchten in het kerstweekend moesten worden geschrapt vanwege winterse stormen. Tesla steeg bijna 2,0 procent.Het aandeel daalde dinsdag fors, na ongunstige berichten van rivaal Nio, die zijn doelen voor het aantal af te leveren elektrische auto's verlaagde, door problemen in China, die zowel de vraag als de aanbodzijde lijken te raken. Nio verloor 10 procent woensdag in Hongkong.



Jounce Therapeutics krijgt 67 miljoen dollar voor een aangepast licentiecontract met Gilead, dat alle rechten op GS-1881 krijgt. Het aandeel steeg ruim 30,0 procent. Kala Pharmaceuticals steeg meer dan 230 procent, na goedkeuring van zijn oogziektebehandeling KPI-012 door de Amerikaanse toezichthouder FDA. S&P 500 index 3.783,22 (+1,2%)

Dow Jones index 32.875,71 (+1,1%)

Nasdaq Composite 10.213,29 (+1,4%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager. Nikkei 225 26.063,63 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.072,74 (-0,5%)

Hang Seng 19.695,55 (-1,0%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,0623. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0611 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0619 op de borden. USD/JPY Yen 133,56

EUR/USD Euro 1,0623

EUR/JPY Yen 141,87 MACRO-AGENDA:

10:00 Geldhoeveelheid - November (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

