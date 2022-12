Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, ondanks optimisme over de vraagvooruitzichten als gevolg van de verdere versoepeling van de coronavirusmaatregelen in China. Echter, het optimisme werd deels teniet gedaan door het explosief stijgende aantal ziektegevallen in China. China heeft deze week actie ondernomen om de quarantaine- en testvereisten voor inkomende passagiers op te heffen, nadat Beijing eerder deze maand al besloot om de binnenlandse coronavirusbeperkingen te versoepelen, wat een enorme golf van infecties veroorzaakte in het hele land. Door de rigide controlemaatregelen was een groot deel van de pandemie in het land bijna virusvrij. De Chinese controlemaatregelen beperkten de vraag naar ruwe olie van één van s'werelds grootste energieverbruikers. Beijing besloot tot versoepeling van de maatregelen na een golf van protest over de lockdowns en restricties. "De iets stevigere dollar en de twijfels over de snelheid van het herstel van de Chinese vraag wogen woensdag op olie en andere grondstoffen", zei analist Raffi Boyadjian van XM. "Nu het aantal coronavirusinfecties nog steeds erg hoog is, kan het enkele weken, zo niet maanden duren voordat de vraag in China volledig herstelt", zei hij. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent lager op 78,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

