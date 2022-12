Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.803,13 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.048,62 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 10.264,76 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag lager. Er zijn woensdag weinig nieuwe katalysatoren om beleggers af te leiden van de onderliggende thema's die een groot deel van het afgelopen jaar domineerden: de hoge inflatie en hoe centrale banken deze de kop proberen in te drukken met een mogelijke economische recessie tot gevolg en druk op de bedrijfswinsten. Een opmerkelijke ontwikkeling deze week is het nieuws dat China zijn coronavirusbeperkingen verder versoepelt. De strategie wordt als positief gezien voor de wereldeconomie, maar beleggers focussen zich op het inflatiepotentieel van de stap van Beijing. "Terwijl het Chinese versoepelingsverhaal positief is voor de olie- en grondstoffenprijzen en voor de Chinese aandelenmarkten, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde inflatie", zei Swissquote Bank. "De stijging van de Chinese vraag zal de inflatie door hogere energie- en grondstoffenprijzen zeker stimuleren. En als reactie op de hogere inflatie zullen centrale banken de rente blijven verhogen". voegde de bank toe. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de aanstaande woningverkopen in de VS in november op maand- en jaarbasis met respectievelijk 4,0 procent en 37,8 procent zijn gedaald, De euro/dollar noteerde op 1,0632. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0665 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0638 op de borden. Olie noteerde tot 1,7 procent lager. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag. Bedrijfsnieuws Southwest Airlines daalde 3,5 procent, na dinsdag al 6 procent te zijn gedaald. De luchtvaartmaatschappij accepteert de komende dagen weinig nieuwe boekingen nadat duizenden vluchten in het kerstweekend moesten worden geschrapt vanwege winterse stormen. Tesla steeg 2,5 procent.Het aandeel daalde dinsdag fors, na ongunstige berichten van rivaal Nio, die zijn doelen voor het aantal af te leveren elektrische auto's verlaagde, door problemen in China, die zowel de vraag als de aanbodzijde lijken te raken. Nio verloor 10 procent woensdag in Hongkong.



Jounce Therapeutics krijgt 67 miljoen dollar voor een aangepast licentiecontract met Gilead, dat alle rechten op GS-1881 krijgt. Het aandeel steeg 48,7 procent. Kala Pharmaceuticals steeg 270,7 procent, na goedkeuring van zijn oogziektebehandeling KPI-012 door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Bron: ABM Financial News

