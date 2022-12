Bava Lavide keurt alle agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Lavide hebben dinsdag tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering hun goedkeuring gegeven aan alle agendapunten, waarmee het bedrijf afkoerst op een terugkeer naar een gewone notering. Dit meldde het bedrijf woensdag nabeurs. Lavide zal zich gaan richten op het verstrekken van financieringen aan small- en midcap beursfondsen en heeft daartoe drie dochterondernemingen opgericht. "De algemene vergadering besloot tot de nieuwe statuten conform het voorgelegde ontwerp", aldus het bedrijf. Initiatiefnemer Diede van den Ouden werd tijdens de bijeenkomst benoemd tot CEO. De raad van commissarissen werd uitgebreid met Jitstke Lambregts en Arnoud Jullens, terwijl Bert Riemens terugtrad als interim-CEO en als commissaris. Het bedrijf benadrukte dat de uitvoering van de nieuwe activiteiten overeenkomstig de voorschriften van Euronext Amsterdam zullen geschieden. "Zo wordt de statutenwijziging, waarbij de naam van Lavide gaat veranderen in Fair Financing Firm nv, nog niet direct uitgevoerd", zei het bedrijf. De belangrijkste voorwaarde om terug te keren van het huidige strafbankje naar de gewone notering is het vinden van een OOB accountant. Lavide zei alternatieve opties te onderzoeken voor het geval de OOB accountant niet tijdig wordt gevonden. Dat zou kunnen middels een overstap van Euronext Amsterdam naar Euronext Growth Market, dat is ingericht voor kleine en middelgrote bedrijven die financiële middelen willen verwerven om te kunnen groeien. Bron: ABM Financial News

