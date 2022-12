Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten, bij relatief lage handelsvolumes. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 427,46 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 13.925,60 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 6.510,49 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.497,19 punten. Londen hield maandag én dinsdag de deuren nog gesloten. Beleggers proberen in te schatten wat de versoepeling van de Chinese coronavirusmaatregelen voor impact heeft op de wereldwijde groei en inflatie. Een volledige heropening van China zou volgens marktvolgers een broodnodige impuls kunnen geven aan de wereldeconomie, zei SPI Asset Management. Tegelijkertijd kan de sterke vraag uit China naar grondstoffen en energie naarmate de economische groei in het eerste kwartaal versnelt, de grondstoffenprijzen opdrijven, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor de centrale banken die juist uit alle macht proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rente agressief te verhogen, voegde SPI eraan toe. De vermogensbeheerder denkt dat een kerstrally er niet meer inzit. De euro/dollar noteerde op 1,0619. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0640 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0638 op de borden. Olie werd woensdag 2,4 procent goedkoper. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne. Bedrijfsnieuws Solvay lijkt de meeste kans te maken om het Zuid-Koreaanse Solus Biotech in te lijven, zo meldde de Korea Economic Daily woensdag op basis van bronnen. Solvay zou meer bieden dan ADM, BASF en Evonik. Het aandeel Solvay sloot 0,4 procent lager. In Frankrijk won Unibail-Rodamco-Westfield 0,6 procent, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent verloor. Eurofins was met een winst van 0,9 procent de sterkste stijger. In Frankfurt won Porsche 2,5 procent, Beiersdorf steeg 0,9 procent en Siemens Energy verloor 1,4 procent. In Amsterdam verloor ASML 1,7 procent, terwijl sectorgenoot ASMI 1,6 procent lager noteerde. Ook het Duitse Infineon en het in Parijs genoteerde STMicroelectronics leverden in. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 3.806,78 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

