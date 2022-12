Alumexx verwacht overnames Euroscaffold en ASC in voorjaar 2023 af te ronden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx verwacht de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden. Dit meldde de leverancier van aluminium klimmaterialen woensdag nabeurs. Op 4 augustus tekende het bedrijf intentieovereenkomsten om tot een overname van Euroscaffold en ASC Group te komen. De due diligence onderzoeken verlopen voorspoedig. "Eén van de due diligence onderzoeken is zo goed als afgerond, het andere onderzoek wordt naar verwachting begin februari afgerond", zei Alumexx. Het concern verwacht dat de financiering van de overnames in het eerste kwartaal van 2023 succesvol afgerond zal worden. Bron: ABM Financial News

