AEX sluit in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten en zakte ruim onder de 700 punten.

De AEX sloot 0,9 procent lager op 694,84 punten.

In de namiddag bleek dat de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten in november zijn gedaald met 4 procent, ten opzichte van oktober, volgens gegevens van de NAR. Op jaarbasis daalde het aantal transacties met 38 procent.



Beleggers moesten het verder stellen zonder veel nieuws en zij zullen wellicht al bezig zijn zich te positioneren voor 2023.



Analist Corné van Zeijl van Actiam verzamelde de verwachtingen van de grote banken voor de stand van de Amerikaanse S&P 500 index per eind 2023.

Die verwachtingen waaieren uit over een flinke bandbreedte, aldus Van Zeijl. Deutsche Bank is met een koersdoel van 4.500 punten het meest positief. BNP Paribas is met 3.400 punten het voorzichtigst. "Dat is een ruimere bandbreedte dan gebruikelijk", aldus Van Zeijl.

Afgelopen jaar zat Morgan Stanley volgens Van Zeijl met zijn voorspellingen "spot on", ook voor wat betreft de tussentijdse rally's. En voor 2023 zit de Amerikaanse zakenbank op 3.900 punten. Dat zou neerkomen op een beperkte beweging. De S&P sloot dinsdag op 3.829,25 punten.

Verder merkte Van Zeijl op dat in een jaar waarin er een kerstrally plaatsvindt, de beurs het jaar daarna gemiddeld met 10,5 procent stijgt en in ruim 73 procent van de gevallen een winstgevend jaar is. Als een kerstrally uitblijft dan stijgt de beurs een jaar later met slechts gemiddeld 5,0 procent en is in 67 procent van de gevallen sprake van een stijgende beurs.

De euro/dollar handelde op 1,0619.

Olie werd 1,8 procent goedkoper. WTI-olie voor februari kostte 78,06 dollar per vat.

Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten bijna alle aandelen lager.

RELX was één van de zeldzame stijgers met een plusje van 0,6 procent.

Verzekeraar NN Group was een opvallende daler met 4 procent. Een directe aanleiding voor de afstraffing leek te ontbreken. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group zag alleen een verkoopaanbeveling van Sadif Investments van gisteren.

Ook de halfgeleideraandelen hadden het lastig. ASML daalde 1,6 procent en ASMI zelfs 1,7 procent. Besi sloot echter bijna vlak.

In de AMX won Galapagos als enige aandeel meer dan 1 procent.

Verzekeraar ASR Nederland eindigde net als NN Group onderaan de lijst, samen met oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro en Air France-KLM, met verliezen van 1,8 tot 3 procent.

In de AScX boekten Vastned, Accsys en Pharming kleine winstjes

CM.com en Ebusco gingen onderuit met zo'n 3 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won ruim 5 procent. Bestuursleden Edwin Noomen en Maarten Hektor zullen terugtreden uit de raad van bestuur van Ease2pay, wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid.



Wall Street

De S&P500 index stond rond sluitingstijd in Amsterdam 0,7 procent in het rood.