Vlakke opening voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een voorzichtige opening tegemoet, met nog maar drie handelsdagen op de agenda voor dit jaar. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het groen. De aandelenmarkten vinden moeilijk richting. Mislukte rallies worden beschouwd als een kenmerk van een dalende markt en beleggers zijn dan ook duidelijk op hun hoede om niet te speculatieve posities in te nemen, nu het jaareinde nadert. Er zijn weinig nieuwe aanjagers woensdag die de aandacht kunnen afleiden van de onderliggende problematiek: een uitzonderlijk hoge inflatie en centrale banken die alle zeilen moeten bijzetten om de economische groei af te remmen en zo de inflatie te bedwingen. De heropening van China na langdurige beperkingen vanwege het coronavirus is misschien gunstig voor de vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie, maar niet voor de inflatie, merkte Swissquote op. "Daarom stijgen de Amerikaanse beurzen niet op dat nieuws. Meer Chinese vraag betekent zeker hogere prijzen voor energie en grondstoffen, en dat betekent weer dat de centrale banken de rentes moeten blijven verhogen." De olieprijs is stabiel. Een februari-future West Texas Intermediate daalde woensdag licht tot 79,44 dollar, terwijl een maartfuture Brent 0,4 procent goedkoper werd op 83,95 dollar. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne.



De euro/dollar noteerde op 1,0634. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0642 op de borden. Bedrijfsnieuws



Southwest Airlines daalde 1,6 procent in de handel voorbeurs, na dinsdag al 6 procent te zijn gedaald. De luchtvaartmaatschappij accepteert de komende dagen weinig nieuwe boekingen nadat duizenden vluchten in het kerstweekend moesten worden geschrapt vanwege winterse stormen. Tesla lijkt licht hoger te openen. Het aandeel daalde dinsdag fors, na ongunstige berichten van rivaal Nio, die zijn doelen voor het aantal af te leveren elektrische auto's verlaagde, door problemen in China, die zowel de vraag als de aanbodzijde lijken te raken. Nio verloor 10 procent woensdag in Hongkong. Een paar farmaceuten hadden goed nieuws en stegen sterk in waarde.



Jounce Therapeutics krijgt 67 miljoen dollar voor een aangepast licentiecontract met Gilead, dat alle rechten op GS-1881 krijgt. Jounce werd 65 procent meer waard in de elektronische handel. Ook Kala Pharmaceuticals steeg 64 procent, na goedkeuriung van zijn oogziektebehandeling KPI-012 door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Slotstanden Dinsdag sloot Wall Street overwegend lager. De S&P 500 index sloot 0,4 procent lager op 3.829,25 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 1,4 procent naar 10.353,23 punten, maar de Dow Jones-index sloot 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten. Bron: ABM Financial News

