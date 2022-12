'Miljardenovername in verschiet bij Infineon' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Infineon

(ABM FN-Dow Jones) Infineon is bereid om miljarden te spenderen aan de juiste overnamekandidaat, nu het bedrijf wil groeien door acquisities. Dat schreef persbureau Reuters woensdag. Topman Jochen Hanebeck zei in een interview met Frankfurter Allgemeine Zeitung voortdurend uit te kijken naar passende overnames voor een bedrag dat kan oplopen tot een paar miljard euro. De vraag naar chips die worden gebruikt in alle mogelijke apparaten, van smartphones tot auto's, stijgt sterk, terwijl verstoringen in de aanvoerketen al twee jaar diverse sectoren wereldwijd onder druk zetten. Dat is het geval bij telecombedrijven, autofabrikanten en makers van medische apparatuur. Infineon zag in het afgelopen boekjaar de winst met 63 procent stijgen tot 3,4 miljard euro. Vooral in elektrische mobiliteit, zelfrijdende auto's, hernieuwbare energie, datacentra en slimme apparatuur in het zogeheten 'internet of things' voorziet het Duitse bedrijf groei. Overnamekandidaten zijn dus te vinden in verschillende segmenten. Halfgeleiders voor elektriciteitskabels, sensoren, software en kunstmatige intelligentie zijn terrein waar Infineon mogelijk aan het rondsnuffelen is. Bron: ABM Financial News

