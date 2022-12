MicroStrategy koopt nog meer bitcoins Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) MicroStrategy heeft nog eens 2.500 bitcoins bijgekocht. Dit blijkt woensdag uit documenten die het bedrijf indiende bij beurswaakhond SEC. Het bedrijf bezit nu 132.500 bitcoins. Daarvoor werd 4,03 miljard dollar betaald, ofwel een gemiddelde aanschafprijs van 30.397 dollar. Woensdag kost een bitcoin 16.662 dollar. De recente aankopen verlaagden de gemiddelde aankoopprijs van MicroStrategy dus. Bron: ABM Financial News

