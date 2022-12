Europese aandelen richtingloos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur verdeeld. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,25 procent tot 429,05 punten, de Duitse DAX verloor 0,1 procent op 13.981 punten en de Franse CAC 40 stond een fractie lager op 6.550 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,8 procent, in een inhaalslag omdat Londen dinsdag nog dicht was.



Beleggers blijven bekijken wat de gevolgen zullen zijn van versoepelingen van het Chinese coronabeleid voor de mondiale economische groei en inflatie. "Beleggers die hopen op een eindejaarsrally zullen teleurgesteld zijn, want er is weinig vakantievrolijkheid op de beurs", aldus SPI.



De olieprijs zakte iets. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 78,98 dollar, terwijl een maartfuture Brent 0,6 procent goedkoper werd op 84,19 dollar. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die een plafond hebben ingesteld voor de aankoopprijs van Russische olie. Dit zou een plan van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten moeten ondermijnen, dat ervoor moet zorgen dat Russische olie voor niet meer dan 60 dollar per vat verhandeld wordt. De sancties werden ingesteld vanwege de Russische oorlog in Oekraïne.



De euro/dollar noteerde op 1,0643. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0642 op de borden. Bedrijfsnieuws Solvay lijkt de meeste kans te maken om het Zuid-Koreaanse Solus Biotech in te lijven, zo meldde de Korea Economic Daily woensdag op basis van bronnen. Solvay zou meer bieden dan ADM, BASF en Evonik. Het aandeel Solvay klom 0,5 procent. In Frankrijk wint Unibail-Rodamco 1,3 procent, maar leveren Engie en Bouygues bijna een procent in. In Duitsland zijn Porsche en Adidas de uitblinkers met winsten van 2,5 en 1,5 procent. Heidelbergcement is de sterkste daler met 0,9 procent. In Amsterdam vallen de verliezen in de halfgeleidersector op. ASMI, ASML en Besi behoren tot de grootste dalers, maar de verliezen blijven wel beperkt tot minder dan een procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag sloot Wall Street overwegend lager. De S&P 500 index sloot 0,4 procent lager op 3.829,25 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 1,4 procent naar 10.353,23 punten, maar de Dow Jones-index sloot 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten. Bron: ABM Financial News

