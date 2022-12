AEX schiet onder 700 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert woensdag iets in en daalt tot onder de 700 punten. Rond elf uur noteert de AEX 0,3 procent lager op 699,34 punten. Beleggers moeten het vandaag stellen zonder veel nieuws. Vanmiddag komen uit de Verenigde Staten wel cijfers over de huizenmarkt. Beleggers zullen al bezig zijn zich te positioneren voor 2023. Analist Corné van Zeijl van Actiam verzamelde de verwachtingen van de grote banken voor de S&P 500 index in 2023. Die laten een flinke bandbreedte zien, aldus Van Zeijl. Deutsche Bank is met een koersdoel van 4.500 punten het meest positief. BNP Paribas is met 3.400 punten het meest voorzichtig. "Dat is een ruimere bandbreedte dan gebruikelijk", aldus Van Zeijl. Afgelopen jaar zat Morgan Stanley volgens Van Zeijl "spot on", ook met de tussentijdse rally's. En voor 2023 zit de Amerikaanse zakenbank op 3.900 punten. De S&P sloot dinsdag op 3.829,25 punten. Verder merkt Van Zeijl op dat in een jaar waarin er een kerstrally plaatsvindt, de beurs het jaar daarna gemiddeld met 10,5 procent stijgt en in ruim 73 procent van de gevallen een winstgevend jaar is. Als een kerstrally uitblijft dan stijgt de beurs een jaar later met slechts gemiddeld 5,0 procent en is in 67 procent van de gevallen sprake van een stijgende beurs. De euro/dollar handelt op 1,0635 en olie wordt een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX noteren circa 10 aandelen hoger, onder aanvoering van RELX met een koerswinst van 0,7 procent. De dalers zijn talrijker. Vooral de halfgeleideraandelen hebben het lastig. ASML daalt 1,1 procent, Besi 1,3 en ASMI zelfs 1,6 procent. In de AMX wint Aperam 1,4 procent en stijgt Eurocommercial 0,6 procent. Alfen en Air France-KLM dalen ongeveer een procent en OCI wordt 1,6 procent goedkoper. In de AScX gaan Sif en Wereldhave aan kop met winsten van 0,5 en 0,4 procent. Avantium en CM.com leveren 2,3 en 3,0 procent in. Bron: ABM Financial News

