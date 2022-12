Nipt verlies voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een klein verlies gestart. Kort na opening van de handel noteerde de AEX 0,1 procent lager op 700,66 punten. In de AEX gaat ArcelorMittal aan de leiding met een bescheiden winst van 0,6 procent. Adyen wint een half procent. De grootste dalers zijn Prosus en Exor, maar ook hier zijn de bewegingen bescheiden met verliezen van 0,3 en 0,6 procent. In de AMX stijgt WDP 0,8 procent en Aalberts 0,6 procent. De oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro leveren 0,5 en 0,7 procent in. Air France-KLM daalt ook een half procent. Smallcap Accsys stijgt 2,8 recent en Ebusco 0,6 procent. Brunel en Vivoryon dalen 1,0 en 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

