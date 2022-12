AEX lijkt iets lager te openen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt woensdag met een klein verlies van start te gaan. Circa een uur voor de start van de handel op Beursplein 5 noteerde de future op de AEX 0,1 procent in het rood. Net als dinsdag, belooft het ook vandaag weer een rustige dag te worden met weinig nieuws op de agenda. Uit de VS komen huizencijfers in de vorm van de wekelijkse hypotheekaanvragen en de aanstaande woningverkopen. Verder is de agenda leeg. De beurs van Londen opent vandaag ook weer, na een lang weekend, en wellicht dat dit voor wat steun kan zorgen. De euro/dollar handelde woensdagochtend op 1,0643 en olie werd circa een half procent goedkoper. Dinsdagavond sloot de olieprijs min of meer onveranderd. Oliebeleggers laveren tussen enerzijds een heropening van de Chinese economie, die evenwel gepaard gaat met veel nieuwe coronabesmettingen, en anderzijds een Amerikaanse economie die mogelijk in een recessie belandt door het agressief verhogen van de rente door de Federal Reserve. Goldman Sachs verwacht dat de Amerikaanse economie een recessie in 2023 zal weten te ontlopen. De Fed zal de inflatie onder controle krijgen en tegelijk een 'zachte landing' weten te realiseren. "Een periode van ondermaatse groei is voldoende om de arbeidsmarkt geleidelijk weer in balans te krijgen en de druk van lonen en prijzen te temperen", denkt Goldman. Bedrijfsnieuws was er niet voorbeurs. Slotstanden De Dow Jones index sloot dinsdag 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten en de breder samengestelde S&P 500 index leverde 0,4 procent in op 3.829,25 punten. De Nasdaq verloor zelfs 1,4 procent op 10.353,23 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.