Wall Street sluit in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, na berichten dat China zijn grenzen volgende maand zal openstellen, wat de hoop voedde bij beleggers dat de ontdooiing van de tweede economie van de wereld de mondiale economische groei zal sterken. De S&P 500 index sloot 0,4 procent lager op 3.829,25 punten. De techbeurs Nasdaq daalde 1,4 procent naar 10.353,23 punten en de Dow Jones-index sloot 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten. Tegenover de hoopgevende versoepeling staat het snel oplopende aantal besmettingen met het coronavirus in China. Ziekenhuis zouden overvol zijn en de crematoria zouden overspoeld worden met sterfgevallen. "De explosie in besmettingen zal waarschijnlijk op korte termijn verstorend zijn voor de economie zei Michael Reynolds van Glenmede. Autofabrikant Nio waarschuwde dat de productie in China niet wordt gehaald en dat lijkt ook met Tesla het geval. Het aandeel van het door Elon Musk geleide bedrijf ging dinsdag opnieuw onderuit. Veel handelaren verschijnen niet op kantoor deze week. De uitgedunde handel kan de volatiliteit flink versterken. Goldman Sachs zei te verwachten dat de Amerikaanse economie een recessie in 2023 zal weten te ontlopen. De Fed zal de inflatie onder controle krijgen en tegelijk een 'zachte lading' weten te realiseren. "Een periode van ondermaatse groei is voldoende om de arbeidsmarkt geleidelijk weer in balans te krijgen en de druk van lonen en prijzen te temperen", denkt Goldman. De huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden, berekend door Case Shiller, lieten nog steeds een dalende trend zien. De euro/dollar handelde op 1,0642 en de olieprijs in New York sloot onveranderd op 79,53 dollar. Bedrijfsnieuws Het aandeel Nio verloor 8 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s zal dit kwartaal beduidend minder auto's afleveren, door de corona-uitbraken in de grote Chinese steden. Rivaal Tesla zette zijn koersdalingen voort en verloor 11 procent in waarde. Volgens persbureau Reuters zal Tesla de productie in zijn fabriek in Shanghai langer op een verlaagd niveau houden. Het aandeel Tesla is al dagen aan het dalen en staat dit jaar al op een koersverlies van ongeveer 70 procent. Daarmee is de autofabrikant niet meer een van de tien grootste bedrijven ter wereld, naar marktkapitalisatie. Southwest Airlines sloot 6 procent lager, nadat de maatschappij meer dan de helft van de vluchten schrapte door winterstormen. Delta Air Lines beperkte het verlies tot 1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.