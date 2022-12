Olieprijs vrijwel onveranderd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is dinsdag vrijwel onveranderd gesloten, in de dunne handel tussen de kerstdagen en de jaarwisseling. Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,03 procent lager op 79,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Analisten zeggen dat beleggers al maanden vergeefs proberen in te schatten wanneer de Chinese economie weer krachtig zal opveren van de coronaviruslockdowns. Dit zou de mondiale vraag naar olie een sterke impuls kunnen geven. Tegelijkertijd is economische onzekerheid in de Verenigde Staten een probleem voor olie-beleggers, nu de Federal Reserve openlijk tracht de economie te vertragen en de vraag in te perken, om het inflatieprobleem op te lossen. Nu de inflatie begint af te vlakken en de benzineprijs eindelijk daalt, toont de Amerikaanse consument weer tekenen van leven. Bron: ABM Financial News

