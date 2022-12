Weer flinke koersdaling Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Tesla levert dinsdag 10,7 procent in, omdat de fabrikant van elektrische auto's de productie in de fabriek in het Chinese Shanghai langer stillegt dan eerder was aangekondigd, aldus The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant is dit nodig door nieuwe corona-uitbraken in de stad. De Chinese autoriteiten zijn in hoog tempo het strenge coronabeleid van de afgelopen jaren aan het versoepelen. Het gevolg is dat het aantal coronabesmettingen hard oploopt. Maar de zakenkrant wijst er ook op dat de vraag naast Tesla's afneemt, door de stijgende rente en toenemende concurrentie, vooral van de traditionele autofabrikanten. Overigens waarschuwde ook de Chinese concurrent Nio vandaag dat het dit kwartaal minder auto's kan afleveren. Dit is volgens de fabrikant het gevolg van nieuwe corona-uitbraken. Bron: ABM Financial News

