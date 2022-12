AEX blijft dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag dichtbij huis gebleven, nadat beleggers terugkeerden naar de markt na het lange kerstweekend.

De AEX sloot vlak op 701,06 punten. De Midkap-index steeg 0,1 procent tot 940,21 punten. De Smallcap-index daalde 0,5 procent tot 1.185,32 punten.

Van een eindejaarsrally was nog weinig te merken. Er was enig optimisme na een Chinees besluit om de verplichte quarantaine voor reizigers vanuit het buitenland te schrappen.

"Dat is iets waar handelaren en beleggers al lang op wachtten, omdat China het hele jaar heel streng was met zijn nul-covidbeleid", zei Naeem Aslam van AvaTrade. "Toch blijft een recessie een grote angst voor beleggers en handelaren, en dit zal waarschijnlijk een opwaartse beweging in toom houden. Algemeen wordt verwacht dat het handelsvolume deze week aan de lage kant blijft."

Vaak stijgen de beurzen tussen Kerstmis en Oud en Nieuw, maar als dat niet gebeurt, wordt dat gezien als een slecht teken voor het begin van het nieuwe beursjaar.

Elders in Europa waren de uitslagen verdeeld, met een hogere beurs in Frankrijk en Duitsland, en lagere standen in Portugal en Belgie. Londen hield de deuren gesloten.

De huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden stegen in oktober minder hard op jaarbasis dan in september. Een trend die al langer zichtbaar is.



In Nederland meldde brancheorganisatie ABU dat het aantal gewerkte uren in de uitzendsector afgelopen weken is gedaald.

De euro/dollar handelde op 1,0649 en olie werd ruim 1 procent duurder.

Stijgers en dalers

Er waren weinig grote koersuitslagen.

In de AEX was Prosus de grootste stijger met 1,9 procent. Vermoedelijk profiteert de internetinvesteerder met een groot belang in het Chinese Tencent van de steeds verdere heropening van de Chinese economie.

De halfgeleiderbedrijven ASMI, ASML en Besi verloren tot 2 procent en waren de sterkste dalers.

In de AMX steeg Fagron bijna 2 procent.

Ook PostNL sloot 1,6 procent hoger. Het postbedrijf past in overleg met het pensioenfonds en de vakorganisaties de pensioenregeling voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL aan.

OCI leverde 0,7 procent in. Ook verzekeraars ASR Nederland en NN Group verloren terrein.

Bij de kleine fondsen was ForFarmers de uitblinker met een koerswinst van 1,7 procent. Pharming daalde 3 procent.

Ajax en Daley Blind nemen afscheid van elkaar. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub dinsdagmiddag. De voetbalclub sloot vlak.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag ook dichtbij huis. De S&P500-index noteerde vrijwel onveranderd op 3.845 punten. Techbeurs Nasdaq verloor een half procent.