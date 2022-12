Video: flink opwaarts potentieel voor Shell en Just Eat Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell en Just Eat Takeaway zijn de topper en flopper in 2022 en technisch analist Nico Bakker bekijkt namens BNP Paribas wat de grafieken van deze twee aandelen voor 2023 beloven. Bij Shell is er sprake van een "een mooi proces van hogere toppen en hogere bodems", aldus Bakker. Hij merkt daarbij een flinke veerkracht in het stierenkamp op. De analist denkt dat Shell na een adempauze in 2023 de opmars een vervolg zal geven. In eerste instantie ziet Bakker een herstel naar de 28,90 euro, de hoogste stand in november. En als het lukt die weerstand te doorbreken, dan denkt hij dat er ruimte is tot 32 euro, de bovenkant van het stijgingskanaal. Steun voor Shell ziet Bakker op circa 25,50 euro. "Daaronder moeten we oppassen", waarschuwt de analist. Bij Just Eat Takeaway lijkt rond de 12 euro een bodem te zijn gezet. En dat biedt volgens Bakker potentie. Maar als de bulls er zin in hebben dan is er ruimte tot 49 à 50 euro, ziet Bakker. "Dat zal niet in één keer gebeuren", waarschuwt hij. Klik hier voor: flink opwaarts potentieel voor Shell en Just Eat Bron: ABM Financial News

