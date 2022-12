Amerikaanse futures in de plus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken dinsdag, na een lang weekend, in het groen te gaan openen. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 index 0,7 procent in de plus en die op de Nasdaq 0,6 procent. Veel handelaren zullen niet op kantoor verschijnen deze week. Dat kan de volatiliteit komende week flink versterken. De S&P staat dit jaar vooralsnog op een koersverlies van bijna 20 procent en de Nasdaq op 34 procent. De agenda's voor vandaag zijn leeg, met uitzondering van de huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden, berekend door Case Shiller. Verder denkt Oxford Economics niet dat de zwarte winterstormen in delen van de VS de nationale economie hard zullen treffen. De euro/dollar handelt op 1,0649 en olie wordt een procent duurder. Bedrijfsnieuws Het aandeel Nio zal vanmiddag in het rood van start gaan. Eerder vandaag zei de Chinese fabrikant van elektrische auto’s dat het dit kwartaal beduidend minder auto’s zal afleveren, vooral door de corona-uitbraken in de grote Chinese steden. Het aandeel Nio lijkt 4,0 procent lager van start te gaan op de NYSE. Toch zorgde de mededeling dat China zijn coronabeleid verder versoepelt wel voor winsten op de Chinese beurs. Vanaf 8 januari hoeven mensen die naar China komen, niet meer in quarantaine. Tesla lijkt ook ruim 3 procent lager te gaan openen. Volgens persbureau Reuters zal Tesla de productie in zijn fabriek in Shanghai op een verlaagd niveau houden. Slotstanden De S&P 500 index steeg vrijdag 0,6 procent tot 3.844,82 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.203,93 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 10.497,86 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.