Europese beurzen in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren dinsdag, na een lang weekend, in het groen. De Stoxx Europe 600 index wint 0,5 procent op 429,39 punten. De Duitse DAX laat een winst zien van 0,7 procent op 14.04,85 punten. De Franse CAC 40 stijgt een procent op een stand van 6.567,46 punten. De Londense beurs houdt de deuren vandaag nog gesloten. Beleggers zijn enerzijds optimistisch over de verdere heropening van de Chinese economie. Vanaf 8 januari hoeven mensen die naar China komen, niet meer in quarantaine. Wel staan daar enorm hoge aantallen nieuwe besmettingen tegenover. Dat laatste was zojuist reden voor Nio, een fabrikant van elektrische auto's in China, om een waarschuwing uit te sturen. Nio verwacht in het vierde kwartaal 38.500 tot 39.500 auto's af te leveren. Eerder ging de fabrikant nog uit van 43.000 tot 48.000 exemplaren. Corona-uitbraken in de grote Chinese steden maken die oude outlook volgens de fabrikant niet langer haalbaar. Macro-economisch is het vandaag rustig. Alleen uit de VS komen nog de huizenprijzen berekend door Case Shiller. De euro/dollar handelt op 1,0661 en olie wordt bijna een procent duurder. De Europese gasprijs blijft dalen, tot bijna 82 euro per megawattuur. Bedrijfsnieuws Veel nieuws was er vandaag niet. In Parijs vielen de koerswinsten voor de luxemerken op. LVMH won 2,3 procent, Hèrmes 1,9 procent en Kering ook 1,9 procent. Verder deed Prosus het goed in de Amsterdamse AEX met een koerswinst van 2,0 procent. Vermoedelijk profiteert de internetinvesteerder met een groot belang in het Chinese Tencent van de steeds verdere heropening van de Chinese economie. In Frankfurt is Zalando de koploper met een winst van 2,5 procent. De verliezen zijn beperkt, zowel in aantal als in omvang. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.