Prosus voert groengekleurde AEX aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag in het groen. Richting het einde van de ochtend handelt de AEX een half procent hoger op 704,57 punten. Ook elders in Europa staan de beurzen hoger, terwijl Londen nog een dag gesloten is. Macro-economisch nieuws was er vooralsnog niet. Vanmiddag volgen vanuit de VS nog wel de huizenprijzen. De euro/dollar handelt op 1,0657 en olie wordt ruim een half procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX noteren de meeste fondsen hoger. Koploper is Prosus met 2,0 procent. Vermoedelijk profiteert de internetinvesteerder met een groot belang in het Chinese Tencent van de steeds verdere heropening van de Chinese economie. Vanaf 8 januari hoeven mensen die naar China komen, niet meer in quarantaine. Wel staan daar enorm hoge aantallen nieuwe besmettingen tegenover. IMCD wint 1,1 procent en ArcelorMittal wordt 1,0 procent duurder. Besi en Unilever dalen 0,1 en 0,3 procent en zijn daarmee de sterkste dalers. In de AMX stijgt PostNL 2,6 procent. PostNL past in overleg met het pensioenfonds en de vakorganisaties de pensioenregeling voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL aan. Air France-KLM wint 2,2 procent en ASR en Fugro leveren 0,3 en 0,9 procent in. Bij de Bel Small is ForFarmers de uitblinker met een koerswinst van 3,0 procent. Ordina stijgt 2,4 procent, maar Vivoryon daalt 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

