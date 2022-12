Uitgelicht: sterk beursjaar Fugro krijgt vervelend staartje

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft op de beurs een sterk jaar achter de rug, maar het aandeel kreeg richting het jaareinde een forse klap vanwege de betrokkenheid van de Nederlandse bodemonderzoeker bij een dambreuk in Brazilië.

Het aandeel Fugro vond in 2022 gestaag de weg omhoog, nadat beleggers een herstel van de cijfers zagen ten opzichte van de periode rond de coronacrisis. In de afgelopen jaren bleek duurzame energie nog de belangrijkste groeiaanjager, maar nu lieten ook olie en gas weer groei zien, nadat de olieprijs flink opveerde.

Fugro zegt een hoge vraag van klanten te zien, vooral rondom energietransitie en klimaataanpassing. "Met name voor offshore wind is het activiteitenniveau hoog", zo stelde CEO Mark Heine in juli nog in gesprek met ABM Financial News. Inmiddels komt een ruime meerderheid van de omzet van Fugro uit offshore wind, infrastructuur en waterprojecten. Het overige deel is traditionele energie.

Wel verraste Fugro in juli met de aankondiging van een emissie, waarmee uiteindelijk 115 miljoen euro werd opgehaald met de plaatsing van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging kwam voor analist Luuk van Beek van Degroof Petercam als een verrassing en was volgens hem ook niet echt nodig binnen de bestaande faciliteiten. "Aan de andere kant begrijpen we de conservatieve benadering van Fugro in een onzekere periode", aldus de analist toen.

Jaarcijfers en vooruitblik

Op 23 februari komt Fugro met de jaarcijfers. Fugro mikt voor 2022 op een aanhoudende omzetgroei in alle markten en een verdere stijging van de marges, naast een positieve vrije kasstroom.

Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt Fugro op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent.

"De beste indicatie voor verdere groei in 2023 is het sterke orderboek", zo stelde analist Quirijn Mulder van ING bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal in oktober. In het derde kwartaal was het orderboek nog het sterkste sinds het derde kwartaal van 2015, zo merkte ING op.

Mijnramp

Fugro kwam aan het einde van het jaar nog wel in opspraak, door een reportage van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen kwam van Pointer, bleek dat de Nederlandse bodemonderzoeker in 2019 betrokken was bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

De werkzaamheden van Fugro zouden de oorzaak van de doorbraak van de instabiele dam zijn geweest. Fugro verrichtte boorwerkzaamheden in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Fugro liet in het eigen jaarrapport 2019 juist nog weten "dat onderzoeken hebben bevestigd dat de activiteiten van Fugro geen rol hebben gespeeld bij het incident".

ING sprak van "slecht nieuws" voor Fugro. Het lijkt volgens de bank dat Fugro wel enige verantwoordelijkheid draagt, ondanks dat Vale de eigenaar van de dam was en de opdracht aan Fugro verstrekte. De Nederlandse onderneming voerde immers de boringen uit.

Fugro liet in een reactie weten zich niet te herkennen in het beeld dat de uitzending van Pointer schetste. Volgens de bodemonderzoeker geeft de uitzending een "eenzijdig en suggestief beeld" van de zaak.

Verder zei Fugro niet op de hoogte te zijn van nieuwe informatie omtrent de kwestie. Wel bevestigde Fugro dat er nog onderzoeken lopen. Ook benadrukte Fugro dat er tot op heden geen vervolging of juridische acties tegen het bedrijf zijn ingesteld.

Na bekendmaking van het nieuws verloor het aandeel op één dag liefst 23 procent van zijn beurswaarde. Desondanks staat het aandeel nog steeds 65 procent hoger ten opzichte van eind 2021.