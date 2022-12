AEX in groen gestart, bijna alle aandelen op winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst van start gegaan. Kort na de opening noteerde de AEX 0,6 procent hoger op 705,24 punten. In de AEX gingen bijna alle aandelen hoger. Koploper was ArcelorMittal met een winst van 1,3 procent. Randstad werd 1,2 procent duurder. Besi en ASML noteerden in het rood, maar de verliezen waren slechts 0,1 procent. In de AMX won Basic-Fit 1,8 procent. North Peak Capital Management heeft het belang in Basic-Fit verdubbeld naar 10,01 procent. Verder steeg InPost 1,7 procent en daalde Galapagos 0,3 procent. Alleen Fugro liet met een daling van 2,7 procent een duidelijk verlies zien. Bij de smallcaps ging ForFarmers 2,3 procent in het groen en won Ordina 1,7 procent. Nedap was de enige daler, met een verlies van 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

