PostNL past pensioenregeling aan

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL past in overleg met het pensioenfonds en de vakorganisaties de pensioenregeling voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL aan. Dit maakte PostNL dinsdag bekend. PostNL kiest voortaan voor een collectieve defined contribution regeling. Deze overstap maakt het in combinatie met de solide financiële positie van het pensioenfonds mogelijk om per 1 januari 2023 de pensioenaanspraken met 10 procent te indexeren, zo stelde PostNL dinsdag. Een collectieve defined contribution regeling betekent onder meer dat PostNL voortaan alleen nog verplicht is om de reguliere pensioenpremie te betalen en dat de bijstort- en restitutieregeling vervalt. "Als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds, hoeft PostNL dus geen extra betalingen meer te doen." Deze overstap heeft in 2022 geen invloed op de genormaliseerde EBIT van PostNL. In 2022 zijn de pensioenkosten substantieel hoger dan de betaalde reguliere premies. Door de aanpassing van de pensioenregeling verdwijnt dit verschil vanaf 2023. Bron: ABM Financial News

