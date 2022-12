AEX start laatste handelsweek van 2022 naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag na een lang kerstweekend naar verwachting hoger van start.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,9 procent.

Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis nog een pas op de plaats op een slotstand van 701,60 punten. Een week eerder verloor de index juist nog drie procent, na een tumultueuze handelsweek met renteverhogingen en centrale banken die een agressieve toon aansloegen.

Het opwaarts gerichte rentebeleid heeft dit jaar diepe sporen achtergelaten op de financiële markten. Zo bedroeg het rendement op Amerikaanse overheidsschuld met een looptijd van zes maanden afgelopen zomer nog vrijwel nul, terwijl er vrijdag sprake was van een rendement van 4,51 procent.

De Amerikaanse hypotheekrente met een looptijd van 30 jaar is daarnaast in een jaar tijd opgelopen van 2,75 procent naar 7,32 procent, waardoor de koopkracht van consumenten wordt ondermijnd. Bedrijven hebben ondertussen minder toegang tot de kapitaalmarkten, gelet op de stijging van de gemiddelde 'yield' op junkobligaties in de VS in 12 maanden van 3,8 procent naar bijna 10 procent.

Op Wall Street bedraagt het verlies voor de index van de ongeveer 500 grootste ondernemingen, de S&P 500, in 2022 bijna 20 procent.

Ondertussen gloort er wel hoop aan de horizon. Zo bleek vrijdag dat de voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie in november verder is afgekoeld. De kernprijzen stegen met 4,7 procent, na een inflatie van 5,0 procent in oktober.

"Hoewel beleggers waarschijnlijk blij waren dat de inflatie wat afkoeling liet zien, zou geen van de economische data die deze week zijn gepubliceerd, de Fed rechtvaardigen om af te zien van de geplande renteverhogingen", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Investment Management. "De PCE is zeker een beetje gedaald, maar nog lang niet tot het niveau waar de Fed de inflatie zou willen hebben", zei hij.

Hoger dan verwachte inflatiecijfers kunnen evenwel een "interessante test zijn voor de markten in de komende maanden, aangezien de markt er sterk van overtuigd is dat de Fed klaar is met zijn renteverhogingen in het tweede kwartaal van volgend jaar en tegen het einde van volgend jaar de rentes zal verlagen", zeiden analisten van Saxo Bank.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend in het groen, net als gisteren, toen bijvoorbeeld de Japanse en de Chinese beurs ook al geopend waren.

Berichtgeving dat China de coronamaatregelen blijft versoepelen, wordt goed ontvangen. Vanaf 8 januari hoeven mensen die naar China komen, niet meer in quarantaine. Wel staan daar enorm hoge aantallen nieuwe besmettingen tegenover.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast van ochtend tot bijna een procent hoger.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Case-Shiller huizenprijsindex in oktober.

Bedrijfsnieuws

North Peak Capital Management verdubbelde het belang in Basic-Fit naar 10,1 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,6 procent tot 3.844,82 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.203,93 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 10.497,86 punten.