Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag, na een lang kerstweekend, een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 93 punten voor de Duitse DAX, een plus van 42 punten voor de Franse CAC 40. De beurs in Londen blijft nog een dag gesloten.

De Europese beurzen zijn vrijdag, met uitzondering van de Franse beurs, vlak tot licht hoger gesloten. Het was een beweeglijke dag, ook omdat de volumes richting de feestdagen afnamen.

Europese aandelenmarkten stegen vrijdag, ondanks de aanhoudende zorgen over beleidsverstrakking door centrale banken.

In die context werd vrijdag met name uitgekeken Amerikaanse PCE-inflatiecijfers, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Uit de data bleek dat de inflatie in de VS in november verder is afgekoeld. De kerninflatie kwam vorige maand uit op 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, van 5,0 procent in oktober, terwijl de reguliere PCE-inflatie afkoelde van 6,1 procent in oktober tot 5,5 procent afgelopen maand.

"De PCE is zeker een beetje gedaald, maar nog lang niet tot het niveau waar de Fed de inflatie zou willen hebben", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Investment Management.

"De Fed heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken om de rente te verhogen tot een niveau dat zij voldoende achten om de inflatie te bestrijden, zelfs als dit de werkgelegenheid en de economische output in gevaar brengt. Met andere woorden, een recessie", aldus analisten van Interactive Brokers. "Het lijkt erop dat beleggers die boodschap eindelijk hebben verteerd, althans voorlopig", voegden zij toe.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten stonden donderdag onder druk, maar herstelden vrijdag. Porsche Automobil Holding en Volkswagen stegen respectievelijk 0,2 procent en 0,7 procent. Renault won 0,5 procent.

In Parijs won Michelin 2,0 procent, ArcelorMittal steeg 1,7 procent, terwijl thales 1,9 procent verloor.

In Frankfurt steeg Fresenius Medical 2,1 procent. Infineon Technologies daalde 0,7 procent. Beiersdorf verloor 1,1 procent.

Financieel directeur Francois-Xavier Roger van het Zwitsers voedingsmiddelenconcern Nestlé voorziet de komende periode uitdagende marktomstandigheden. Dit zei Roger vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg.

Producenten van consumentengoederen zoals Nestlé, en dus ook Unilever, worstelden in 2022 nog met scherp gestegen kosten. Door ter compensatie de prijzen te verhogen, kwam de vraag onder druk te staan. Nestlé verloor vrijdag 0,2 procent. Unilever won 0,2 procent.

Euro STOXX 50 3.817,01 (-0,2%)

STOXX Europe 600 427,45 (0,0%)

DAX 13.940,93 (+0,2%)

CAC 40 6.504,90 (-0,2%)

FTSE 100 7.473,01 (+0,1%)

SMI 10.804,68 (+0,3%)

AEX 701,06 (+0,1%)

BEL 20 3.725,83 (+0,1%)

FTSE MIB 23.877,55 (+0,3%)

IBEX 35 8.269,10 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag bij de publicatie van de PCE-inflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Uit de data van de Fed bleek dat de inflatie in de VS in november verder is afgekoeld. De kerninflatie kwam vorige maand uit op 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, van 5,0 procent in oktober, terwijl de reguliere PCE-inflatie afkoelde van 6,1 procent in oktober tot 5,5 procent afgelopen maand.

Hoewel beleggers waarschijnlijk blij waren dat de inflatie een vertraging liet zien, zou geen van de economische data die deze week zijn gepubliceerd, de Fed rechtvaardigen om af te zien van de geplande renteverhogingen", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Investment Management. "De PCE is zeker een beetje gedaald, maar nog lang niet tot het niveau waar de Fed de inflatie zou willen hebben", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inkomens van Amerikanen in november zijn gestegen met 0,4 procent, terwijl de consumentenbestedingen stegen met 0,1 procent.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in november gedaald met 2,1 procent, terwijl de markt rekende op een daling van 1,1 procent.

Er zijn in de VS op maandbasis 5,8 procent meer nieuwe eengezinswoningen verkocht. Op jaarbasis was sprake van een daling met 15,3 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december nog sterker verbeterd dan eerder uit voorlopige data bleek. De index steeg van 56,8 naar 59,7.

Op de valreep keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag de begrotingswet voor 2023 goed van 1,65 biljoen dollar. Donderdag gaf de Senaat al zijn goedkeuring aan het wetsvoorstel. Het voorstel gaat nu naar het bureau van president Joe Biden voor zijn handtekening. Hij zei de wet te zullen ondertekenen zodra het voorstel op zijn bureau ligt.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,67 procent, ofwel 2,07 dollar, hoger op 79,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 6,85 procent hoger.

Wall Street opent in verband met de Kerstdagen pas dinsdag weer de deuren. Op macro-economisch vlak staat dinsdag slechts de Case Shiller huizenprijzenindex geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Tech stond donderdag onder druk, onder meer na zwakke cijfers van Micron Technology, dat 3,5 procent verloor. Vrijdag steeg het aandeel 1,1 procent. Nvidia daalde 1,3 procent en AMD steeg 0,7 procent.

AMC Entertainment kondigde donderdag een emissie en aandelensplitsing aan en verloor ruim 7 procent. Vrijdag daalde het aandeel ruim 11,0 procent.

Elon Musk zal de komende twee jaar geen aandelen Tesla meer verkopen. Dit zei de topman op Twitter Spaces. Sinds het aandeel Tesla in november 2021 piekte, heeft Musk voor meer dan 39 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Musk beloofde al eerder om geen aandelen Tesla meer te verkopen, om dit vervolgens wel te doen.

Tesla daalde donderdag nog met 9 procent naar 125 dollar. De fabrikant van elektrische auto's biedt momenteel fikse kortingen, wat doet vermoeden dat de vraag onder druk staat. Vrijdag noteerde het aandeel bijna 2,0 procent lager.

Meta Platforms en de gebruikers van zijn Facebook-platform hebben een groepsvordering, of zogeheten class action, geschikt voor 725 miljoen dollar. Het aandeel Meta steeg circa 0,6 procent.

S&P 500 index 3.844,82 (+0,6%)

Dow Jones index 33.203,93 (+0,5%)

Nasdaq Composite 10.497,86 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag licht hoger.

Nikkei 225 26.465,12 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.093,21 (+0,9%)

Hang Seng 19.593,06 (slotstand 23-12)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0653. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0614 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0619 op de borden.

USD/JPY Yen 132,80

EUR/USD Euro 1,0653

EUR/JPY Yen 141,47

MACRO-AGENDA:

00:30 Detailhandelsverkopen - November (Jap)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten