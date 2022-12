Heel rustige kerstweek in het verschiet

Bericht delen via:

(ABM FN) Het belooft een rustige week te worden, met maandag vrijwel alle beurzen gesloten voor tweede kerstdag. In China en Japan was er wel beurshandel op maandag, wat resulteerde in plussen van circa 0,7 procent.

Van dinsdag tot en met vrijdag is er ook weer handel in Europa en de Verenigde Staten. De bedrijfsagenda's in België, Nederland, maar ook internationaal zijn helemaal leeg.

Dat geldt niet voor de macro-economische agenda.

Op dinsdag zijn er Japanse detailhandelsverkopen en publiceert Case Shiller de huizenprijzen voor de grootste Amerikaanse steden.

Op woensdag is er meer nieuws over de Amerikaanse huizenmarkt, in de vorm van de wekelijkse hypotheekaanvragen en de aanstaande woningverkopen.

Donderdag zijn er in de VS dan de wekelijkse steunaanvragen en de Amerikaanse olievoorraden. Dit laatste cijfer komt een dag later dan gebruikelijk, omdat Wall Street maandag gesloten is.

Op vrijdag, de laatste handelsdag van 2022, komt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek nog met een serie cijfers: de omzet in de detailhandel, de producentenprijzen, het producentenvertrouwen en het economisch maandbericht.

In de VS staat dan de Chicago PMI index op de agenda en in China publiceert Beijing op zaterdag nog de officiële inkoopmanagersindices, zoals altijd aan het einde van de maand.