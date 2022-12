Winst op Aziatische beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Aziatische beurzen zijn maandag met winst gesloten. Terwijl de beurzen in Europa en de Verenigde Staten vandaag gesloten zijn, was er in Azië wel handel. De Japanse Nikkei index sloot 0,7 procent hoger op 26.405,87 punten. In China sloot de Shanghai Composite ook 0,7 procent hoger, op 3.065,56 punten. De Hang Seng Index in Hongkong bleef maandag wel gesloten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.