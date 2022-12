Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt begroting 2023 goed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag de begrotingswet voor 2023 goedgekeurd van 1,65 biljoen dollar. De Senaat gaf donderdag al zijn goedkeuring aan het wetsvoorstel. Het Huis stemde met 225 stemmen voor en 201 stemmen tegen het wetsvoorstel, waarbij slechts één wetgever fysiek aanwezig was. Veel beleidsmakers hadden Washington al verlaten vanwege het kerstweekeinde. Ongeveer de helft van de het Huis stemde bij volmacht. Het voorstel gaat nu naar het bureau van president Joe Biden voor zijn handtekening. Hij zei de wet te zullen ondertekenen zodra het voorstel op zijn bureau ligt. Bron: ABM Financial News

