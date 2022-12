Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, vanwege de stijgende zorgen over een daling van de Russische export na het opleggen van een prijsplafond door de G7-landen eerder deze maand. De olieprijs steeg op weekbasis 6,85 procent, ofwel 5,10 dollar. De vice-premier van Rusland, Alexander Novak, zei vrijdag dat Rusland de olieproductie in het nieuwe jaar met 5 tot 7 procent zou kunnen verminderen. Marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management merkte op dat olie op weekbasis aanzienlijk is gestegen, vanwege de versoepeling van het coronavirusbeleid in China en vanwege het Russische dreigement om de productie te verminderen. Voorlopige data wezen op een ineenstorting van het volume van de Russische overzeese olie-export medio december, zei econoom Tatiana Orlova van Oxford Economics. De cijfers suggereren enig succes bij het behalen van de doelstelling van het prijsplafond om de inkomsten van Rusland in te perken, maar suggereert minder succes in termen van het op de markt houden van Russische olie, zei Orlova. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze week dat de totale Russische export van ruwe olie over zee met 1,86 miljoen vaten per dag is gedaald, ofwel een daling van 54 procent week op week, tot slechts 1,6 miljoen vaten per dag in de week die eindigde op 16 december. Persbureau Reuters meldde dat de export van Russische Oeral ruwe olie uit Baltische havens in december met een vijfde zou kunnen dalen. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,67 procent, ofwel 2,07 dollar, hoger op 79,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

