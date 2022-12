Europese beurzen vlak tot licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag, met uitzondering van de Franse beurs, vlak tot licht hoger gesloten. Het was een beweeglijke dag, ook omdat de volumes richting de feestdagen afnamen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 427,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 13.940,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.504,90 punten. De Britse FTSE 100 sloot na een verkorte sessie 0,1 procent hoger op 7.473,01 punten. Europese aandelenmarkten stegen vrijdag, ondanks de aanhoudende zorgen over beleidsverstrakking door centrale banken. In die context werd vrijdag met name uitgekeken Amerikaanse PCE-inflatiecijfers, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Uit de data bleek dat de inflatie in de VS in november verder is afgekoeld. De kerninflatie kwam vorige maand uit op 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, van 5,0 procent in oktober, terwijl de reguliere PCE-inflatie afkoelde van 6,1 procent in oktober tot 5,5 procent afgelopen maand. "De PCE is zeker een beetje gedaald, maar nog lang niet tot het niveau waar de Fed de inflatie zou willen hebben", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Investment Management. "De Fed heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken om de rente te verhogen tot een niveau dat zij voldoende achten om de inflatie te bestrijden, zelfs als dit de werkgelegenheid en de economische output in gevaar brengt. Met andere woorden, een recessie", aldus analisten van Interactive Brokers. "Het lijkt erop dat beleggers die boodschap eindelijk hebben verteerd, althans voorlopig", voegden zij toe. Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0619. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0594 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0593 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 3,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws Autofabrikanten stonden donderdag onder druk, maar herstelden vrijdag. Porsche Automobil Holding en Volkswagen stegen respectievelijk 0,2 procent en 0,7 procent. Renault won 0,5 procent. In Parijs won Michelin 2,0 procent, ArcelorMittal steeg 1,7 procent, terwijl thales 1,9 procent verloor. In Frankfurt steeg Fresenius Medical 2,1 procent. Infineon Technologies daalde 0,7 procent. Beiersdorf verloor 1,1 procent. Financieel directeur Francois-Xavier Roger van het Zwitsers voedingsmiddelenconcern Nestlé voorziet de komende periode uitdagende marktomstandigheden. Dit zei Roger vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg. Producenten van consumentengoederen zoals Nestlé, en dus ook Unilever, worstelden in 2022 nog met scherp gestegen kosten. Door ter compensatie de prijzen te verhogen, kwam de vraag onder druk te staan. Nestlé verloor vrijdag 0,2 procent. Unilever won 0,2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 3.825,42 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.