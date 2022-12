AEX handhaaft zich boven 700 punten in rustige kerstweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gestegen. Bij een slotstand van 701,06 punten op vrijdag won de AEX 0,2 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 700,00 punten, toen een verlies van meer dan 3 procent.

"De ultieme steun ligt op 690-692", aldus technisch analist Nico Bakker voor de camera van ABM Financial News. Pas boven de 708 punten ziet Bakker het technische plaatje voor de AEX weer opklaren.

Na een tumultueuze week met renteverhogingen en centrale banken die een agressieve toon aansloegen, leek een kerstrally zo goed als uitgesloten. Marktvolgers waarschuwden daarnaast voor beweeglijkheid omdat de handel dunner wordt richting de feestdagen en handelaren de boeken sluiten.

"We houden er rekening mee dat de beurzen richting het einde van het jaar volatiel zullen blijven", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Lage handelsvolumes versterken de koersuitslagen", aldus de marktkenner.

De decembermaand lijkt uit te lopen op een teleurstelling, met een maandverlies voor de AEX van 3 procent tot nog toe.

"Met dank aan de centrale banken. De angst dat zij de geldkraan te ver dichtdraaien, overheerste de positieve reacties op de afnemende inflatie", aldus Wiersma.

Dat bleek afgelopen week eens temeer nadat positieve groeicijfers uit de VS donderdag opnieuw de rentevrees aanwakkerden. Een dag eerder reageerde de markt nog verheugd op sterke resultaten van Nike en een stijgend consumentenvertrouwen in de VS.

De voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie koelde verder af in november. De kernprijzen stegen met 4,7 procent, na een inflatie van 5,0 procent in oktober. Er was gerekend op een kerninflatie van 4,6 procent.

Hoger dan verwachte inflatiecijfers zijn een "interessante test voor de markten in de komende maanden, aangezien de markt er sterk van overtuigd is dat de Fed klaar is met zijn renteverhogingen in het tweede kwartaal van volgend jaar en tegen het einde van volgend jaar de rentes zal verlagen", zeiden analisten van Saxo Bank.

De Bank of Japan verraste de markten afgelopen week met de aankondiging dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Japanse centrale bank dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt. De Japanse inflatie is in november verder gestegen.

De Japanse yen schoot omhoog na het nieuws en steeg op weekbasis zo'n 3 procent ten opzichte van de euro en dollar. Het muntpaar euro/dollar steeg licht op weekbasis en bleef vrijdag boven de 1,06.

WTI-olie kostte vrijdag bijna 80 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 7 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX deed koploper Philips goede zaken, met een winst van 9,5 procent op weekbasis. Philips presenteerde afgelopen week nieuwe testresultaten met zijn beademingsapparatuur voor apneu waar problemen mee waren. Die resultaten lijken te wijzen op weinig risico's voor de gebruikers van deze apparatuur. De Amerikaanse FDA bestudeert deze data nu.

Voor financials was het ook een goede week. ING steeg ruim 2 procent. Aegon won zelfs dik 7 procent.

Techaandelen stonden afgelopen week juist onder druk. Besi verloor meer dan 2 procent en ASMI ruim 5 procent. ASML daalde circa 4,5 procent. Bank of America verhoogde afgelopen week de koersdoelen van ASML en Besi, bij een ongewijzigd koopadvies. Ook de koopaanbeveling van ASMI bleef staan. Verder kwam het Amerikaanse Micron Technology met verliescijfers.

Nieuwkomer in de AEX Exor daalde iets meer dan een half procent op weekbasis. Hekkensluiter was Adyen, met een verlies van ruim 5 procent.

Fugro ging hard onderuit in de AMX, met een verlies van 18 procent op weekbasis. De bodemonderzoeker was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Fugro zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. Volgens ABN AMRO Oddo is Fugro eerder slachtoffer van de omstandigheden dan dader. ING sprak desalniettemin van "slecht nieuws" voor Fugro, en zei "dat het tijd zal kosten om dit uit te zoeken", en mogelijk dat de bodemonderzoeker in gesprek moet met diens opdrachtgever Vale.

Galapagos steeg ruim 5 procent in de AMX. CEO Paul Stoffels zei in een interview met de Financial Times dat hij van Galapagos weer een topspeler in de Europese biotech sector wil maken. Hij herhaalde daarbij de strategie die Galapagos in november onthulde, waarbij het overnames wil doen van bedrijven met kandidaatmedicijnen in de vroege klinische of late preklinische fase. Donderdagavond werd ook bekend dat medisch directeur Walid Abi-Saab vertrekt.

ABN AMRO steeg op weekbasis zo'n 5,5 procent. ASR Nederland ging aan kop in de Midkap met een plus van bijna 7 procent.

Fastned verkreeg nieuwe financiering voor zijn netwerk van oplaadstations dankzij de uitgifte van nieuwe obligaties. Ook werden bestaande obligaties doorgerold. Het aandeel steeg ruim 5 procent op weekbasis in de AScX.

ForFarmers ging aan kop met een winst van bijna 7 procent terwijl Van Lanschot Kempen bijna 5 procent verloor op weekbasis na een ex-notering. CM.com sloot de rij met een verlies van meer dan 5 procent.

De Britse mededingingsautoriteit CMA maakte afgelopen week bekend dat de voorgenomen joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture een vervolgonderzoek krijgt.