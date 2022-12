AEX licht hoger het kerstweekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is licht hoger het kerstweekend ingegaan. Bij een slotstand van 701,06 punten steeg de AEX 0,1 procent.

Het was een dag met behoorlijke koersschommelingen, die werden uitvergroot vanwege de lage handelsvolumes richting de feestdagen.

"Het heeft soms weinig zin om koersuitslagen op dagbasis te willen verklaren. Het geeft vooral aan dat de onzekerheid onder beleggers groot is", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggers die nog op de beursvloer aanwezig waren, richtten zich vrijdag op de belangrijke PCE-inflatie uit de VS. De kernprijzen stegen in november met 4,7 procent, van 5,0 procent een maand eerder. Er was een PCE-kerninflatie van 4,6 procent verwacht.

Hoger dan verwachte inflatiecijfers zijn een "interessante test voor de markten in de komende maanden, aangezien de markt er sterk van overtuigd is dat de Fed klaar is met zijn renteverhogingen in het tweede kwartaal van volgend jaar en tegen het einde van volgend jaar de rentes zal verlagen", zeiden analisten van Saxo Bank.

De markt reageerde even teleurgesteld, ook omdat de consumentenbestedingen in de VS in november tegenvielen, maar herpakten zich dankzij het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan, dat in december een sterkere verbetering liet zien dan eerder bleek uit een voorlopig cijfer.

Bovendien lieten de inflatieverwachtingen van de universiteit een aardige afkoeling zien, van 4,9 tot 4,4 procent.

De persoonlijke inkomens van Amerikanen stegen in november met 0,4 procent, waar een plus van 0,3 procent was voorzien en na een stijging van 0,7 procent in oktober.

De bestedingen namen in november met een magere 0,1 procent toe, waar een stijging van 0,2 procent was voorspeld en na een plus van 0,9 procent in oktober. Marktkenners wezen erop dat Amerikanen hun kerstinkopen dit jaar mogelijk eerder hebben gedaan, gezien de verzwakking tussen oktober en november.

Verder daalden de orders voor duurzame goederen in de VS in november sterker dan verwacht, terwijl de nieuwe woningverkopen in dezelfde maand juist onverwacht stegen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0619. WTI-olie werd 2,5 procent duurder en kostte zo'n 79,50 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Philips was de koploper in de AEX met een koerswinst van ruim 4 procent. IMCD steeg zo'n 2 procent en ArcelorMittal ruim anderhalf procent.

Zwaargewicht ASML was hekkensluiter met een verlies van iets meer dan een procent. ASMI en Wolters Kluwer daalden ruim een half procent.

In de AMX won Aperam 2 procent en Basic-Fit bijna 3 procent.

Just Eat Takeaway kreeg een koersdoelverlaging van Citi, maar met een koersdoel van 28,00 euro hanteert de bank een koopaanbeveling. Het aandeel steeg bijna 2 procent.

Fugro leverde 1,5 procent in. Verder waren de verliezen in de Midkap beperkt.

Smallcap Heijmans steeg ruim 3 procent na het binnenhalen van een omvangrijke opdracht van Tennet. ForFarmers won 2,5 procent.

Dalers waren er nauwelijks in de AScX. Majorel en Kendrion lieten een procent gaan. Sif daalde licht ondanks de aankondiging van een nieuwe opdracht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag rond het Amsterdamse slot verdeeld.