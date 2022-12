Wall Street richting hogere opening na inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, maar met lage volumes richting Kerst is de handel volatiel. Futures op de S&P 500 noteren in aanloop naar de opening in New York vooralsnog 0,5 procent hoger.

Donderdag had Wall Street last van rentevrees, na beter dan verwachte groeicijfers en sombere uitspraken van de bekende hedgefondsbeheerder David Tepper, maar wisten de indexen wel deels te herstellen van hun dieptepunten van de dag. De volumes nemen af richting de Kerst en dus zijn koersbewegingen ook groter.

Beleggers die nog op de beursvloer zijn, kijken vrijdag naar de PCE-inflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. De markt rekende op een kerninflatie van 4,6 procent in november, tegenover 5,0 procent in oktober.

De kernprijzen stegen in werkelijkheid met 4,7 procent. De gewone PCE-inflatie kwam uit op 5,5 procent, van 6,1 procent in oktober.

Hoger dan verwachte inflatiecijfers zijn een "interessante test voor de markten in de komende maanden, aangezien de markt er sterk van overtuigd is dat de Fed klaar is met zijn renteverhogingen in het tweede kwartaal van volgend jaar en tegen het einde van volgend jaar de rentes zal verlagen", zeiden analisten van Saxo Bank.

Naast de PCE-inflatie verschijnt later vanmiddag ook een inflatieverwachting van de Universiteit van Michigan, samen met het consumentenvertrouwen over december. Een vertrouwenscijfer van de Conference Board was eerder deze week nog zeer positief.

De persoonlijke inkomens van Amerikanen stegen in november met 0,4 procent, waar een plus van 0,3 procent was voorzien en na een stijging van 0,7 procent in oktober.

De bestedingen namen in november met een magere 0,1 procent toe, waar een stijging van 0,2 procent was voorspeld en na een plus van 0,9 procent in oktober.

De orders voor duurzame goederen in de VS daalden in november met 2,1 procent, waar een krimp van 1,1 procent was voorzien.

Aan het einde van de middag verschijnen ook nog cijfers over de nieuwe woningverkopen in de VS in november, waarbij een daling met 5,1 procent wordt voorspeld.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,0623. WTI-olie is ruim 2 procent duurder op 79 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tech stond donderdag onder druk, onder meer na zwakke cijfers van Micron Technology, dat 3,5 procent verloor. Vrijdag lijkt het aandeel op weg naar een vlakke opening. Nvidia en AMD dalen licht in de voorbeurshandel.

AMC Entertainment kondigde donderdag een emissie en aandelensplitsing aan en verloor ruim 7 procent. Vrijdag in de voorbeurshandel daalt het aandeel nog eens 6,5 procent.

Elon Musk zal de komende twee jaar geen aandelen Tesla meer verkopen. Dit zei de topman op Twitter Spaces. Sinds het aandeel Tesla in november 2021 piekte, heeft Musk voor meer dan 39 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Musk beloofde al eerder om geen aandelen Tesla meer te verkopen, om dit vervolgens wel te doen.

Tesla daalde donderdag nog met 9 procent naar 125 dollar. De fabrikant van elektrische auto's biedt momenteel fikse kortingen, wat doet vermoeden dat de vraag onder druk staat. Het aandeel Tesla is vrijdag op weg naar een 1,5 procent hogere opening.

Meta Platforms en de gebruikers van zijn Facebook-platform hebben een groepsvordering, of zogeheten class action, geschikt voor 725 miljoen dollar. Het aandeel Meta gaat vooralsnog een lichtgroene opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,5 procent op 3.822,39 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 33.027,49 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager bij een stand van 10.476,12 punten.