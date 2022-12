Sif aan de slag voor Aker Solutions Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif is geselecteerd voor het leveren van materiaal voor Yggdrasil en Valhall PWP-Fenris. Het betreft een opdracht voor circa 20 kiloton. In totaal produceert Sif 52 'legs', poten voor de jackets, en 48 'piles', de palen waarmee de jackets worden vastgezet op de zeebodem, die vervolgens naar Noorwegen worden getransporteerd. De opdracht stond nog niet in het orderboek, meldde een woordvoerder van Sif aan ABM Financial News. Financiële details meldde Sif vrijdag niet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.