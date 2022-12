Update: Europese beurzen herpakken zich

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren vrijdag in een dunne handel voor Kerst voorzichtig hoger. De Stoxx Europe 600 index wint 0,5 procent op 429,29 punten. De Duitse DAX laat ook een winst zien van 0,5 procent op 13.983,69 punten. De Franse CAC 40 stijgt 0,2 procent bij een stand van 6.529,44 punten. De Britse FTSE noteert 0,3 procent hoger op 7.493,81 punten. De Londense beurs sluit de deuren vandaag al om 13:30 uur.

Donderdag gingen de Europese beurzen nog onderuit in de middaghandel, nadat sterke macrocijfers uit de VS de rentevrees aanwakkerden. En omdat de volumes lager worden richting de feestdagen worden de koersbewegingen uitvergroot.

"Het heeft soms weinig zin om koersuitslagen op dagbasis te willen verklaren. Het geeft vooral aan dat de onzekerheid onder beleggers groot is", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

"De wereldwijde economisch groei neemt wel af, met een kans op een recessie in Europa en een veel kleinere kans hierop in de VS", aldus Wiersma.

Analisten van Bank of America voorspellen ondertussen dat de euro zal dalen wanneer de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank de eurozonelanden met hoge schulden, zoals Italië, gaan raken.

"Een agressieve ECB geeft gewoonlijk steun aan de euro, maar als perifere landen onder druk komen te staan, wordt dat negatief voor de euro", zei valutastrateeg Athanasios Vamvakidis van Bank of America.

Het muntpaar euro/dollar noteert vrijdag aan het eind van de ochtend licht hoger op 1,0620. WTI-olie is 2 procent duurder op 79 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend vroeg bekend dat de inflatie in Japan is opgelopen van 3,7 procent in oktober naar 3,8 procent in november. Ook de kernprijzen liepen verder op. In België daalde de inflatie, maar ligt in december nog altijd boven de 10 procent.

Eerder deze week greep de Bank of Japan nog in door voortaan langlopende Japanse staatsobligaties te kopen tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent. Volgens marktkenners suggereert dit dat de Japanse centrale bank vreest dat de hoge inflatie zonder ingrijpen verankerd raakt.

Bedrijfsnieuws

De verliezen zijn vrijdag vooralsnog beperkt in Frankfurt, waar energiebedrijven en herverzekeraars licht onder druk staan. Zalando is koploper in de DAX, met een koerswinst van 2,5 procent.

Autofabrikanten stonden donderdag onder druk, maar lijken vrijdag te herstellen. Porsche Automobil Holding en Volkswagen stijgen zo'n 1,0 tot 1,5 procent. Renault wint een procent in Parijs.

Op de Franse beurs gaan Michelin en ArcelorMittal aan kop, met winsten van meer dan 2,5 procent. Thales is hekkensluiter in de CAC 40 en daalt 1,5 procent. Verder verliezen luxemerken als LVMH, EssilorLuxottica, Kering en Hermes licht terrein.

Financieel directeur Francois-Xavier Roger van het Zwitsers voedingsmiddelenconcern Nestlé voorziet de komende periode uitdagende marktomstandigheden. Dit zei Roger vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg.

Producenten van consumentengoederen zoals Nestlé, en dus ook Unilever, worstelden in 2022 nog met scherp gestegen kosten. Door ter compensatie de prijzen te verhogen, kwam de vraag onder druk te staan. De aandelen van Nestlé en Unilever bewegen vrijdag nauwelijks.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteren rond het middaguur tot 0,3 procent in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,5 procent op 3.822,39 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 33.027,49 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager bij een stand van 10.476,12 punten.

Update: om prijs WTI-olie weer te geven.