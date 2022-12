Valuta: dollar licht lager in dunne kersthandel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert vrijdagochtend licht hoger ten opzichte van de dollar in wat een dunne handel met lage volumes is richting het kerstweekend. De beleggers die nog op de beursvloer zijn, wachten op de PCE-inflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Beleggers rekenen op een inflatie van 4,6 procent in november, tegenover 5,0 procent in oktober. Hoger dan verwachte inflatiecijfers zouden een "interessante test voor de markten in de komende maanden zijn, aangezien de markt er sterk van overtuigd is dat de Fed klaar is met zijn renteverhogingen in het tweede kwartaal van volgend jaar en tegen het einde van volgend jaar de rentes zal verlagen", zeiden analisten van Saxo Bank. Analisten van Bank of America voorspellen ondertussen dat de euro zal dalen wanneer de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank de eurozonelanden met hoge schulden, zoals Italië, gaan raken. "Een agressieve ECB geeft gewoonlijk steun aan de euro, maar als perifere landen onder druk komen te staan, wordt dat negatief voor de euro", zei valutastrateeg Athanasios Vamvakidis van Bank of America. "De Italiaanse schuld daalt vanwege de hoge inflatie, maar dit is niet houdbaar en de ECB is zich hiervan volledig bewust. Daarom hebben ze hun transmissiebeschermingsinstrument bedacht, maar de TPI is niet ontworpen om te worden geactiveerd", meent Vamvakidis. De euro/dollar noteert vrijdag aan het eind van de ochtend 0,2 procent hoger op 1,0620. Bron: ABM Financial News

