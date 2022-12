Kleine winsten op Beursplein 5, Philips loopt uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs herstelt vrijdag wat van de koersdaling van gisteren. Richting de klok van 10 uur noteerde de AEX 0,3 procent hoger op 702,24 punten. "Het manisch-depressieve gedrag van beleggers leidt de afgelopen dagen, mede door de lage handelsvolumes, tot soms bijzonder grote koersuitslagen.", stelden analisten van ING Investment Office. "De angst voor inflatie en/of een recessie overheerst momenteel het sentiment op de financiële markten. Na een jaar met grote verliezen voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers worden de zenuwen nog even flink op de proef gesteld." Vanochtend was er weinig richtinggevend nieuws voor handen. Dat wordt vanmiddag anders, met uit de VS cijfers over de orders voor duurzame goederen, de inkomens en uitgaven van Joe Sixpack, inclusief een inflatiecijfer, de verkoop van nieuwe woningen en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan. Eerder deze week leidde een meevallend cijfer voor het consumentenvertrouwen van The Conference Board, in combinatie met goede resultaten van Nike, nog voor een opleving op de mondiale beurzen. De euro/dollar handelde op 1,0597 en olie werd ruim een procent duurder. Stijgers en dalers Philips is opnieuw de koploper in de AEX met een koerswinst van 3,2 procent. ArcelorMittal wint 1,5 procent. ASML is de grootste daler, maar het verlies blijft beperkt tot 0,2 procent. In de AMX is Aperam de grootste stijger, met een winst van 2,3 procent. Just Eat Takeaway stijgt 2,1 procent. AMG en Fugro dalen 0,3 en 1,7 procent. Smallcap Heijmans stijgt 1,9 procent na het binnenhalen van een omvangrijke opdracht van Tennet. Kendrion is in de AScX de enige daler, met een beperkte 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

