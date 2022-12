Beursblik: Citi Research verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft vrijdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd met een euro naar 28,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies voor de maaltijdbezorger. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van Citi zeiden dat op basis van app- en webdata de ontwikkelingen in oktober en november tegen lijken te vallen, in alle regio's. Maar vooral november in de Verenigde Staten oogt uitdagend, stelden zij. "Maar ondanks de teleurstellende trends in de VS, presteert Grubhub nog altijd beter dan de markt sinds de start van de samenwerking met Amazon Prima in juli 2022, hoewel minder dan de data in september en oktober suggereerden." De reden dat het koersdoel omlaag gaat, is echter vooral een gevolg van de stijgende rente, aldus Citi. Het aandeel Just Eat Takeaway stijgt vrijdag 0,5 procent naar 19,19 euro. Bron: ABM Financial News

