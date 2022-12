Topman Nestlé waarschuwt voor uitdagende marktomstandigheden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Financieel directeur Francois-Xavier Roger van het Zwitsers voedingsmiddelenconcern Nestlé voorziet de komende periode uitdagende marktomstandigheden. Dit zei Roger vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg. "We belanden waarschijnlijk in een recessie, en de komende zes maanden zullen waarschijnlijk gecompliceerd worden en moeilijk", aldus de CFO, die benadrukte dat hij verwacht dat de consumentenuitgaven onder druk komen te staan. Producenten van consumentengoederen zoals Nestlé, en dus ook Unilever, worstelden in 2022 nog met scherp gestegen kosten. Door ter compensatie de prijzen te verhogen, kwam de vraag onder druk te staan. Renteverhogingen in de VS, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk tasten ondertussen ook de koopkracht van consumenten aan, net als de gestegen energiekosten. Sectorgenoot Unilever sprak in aanloop naar zijn beleggersdag op 7 december nog de verwachting uit dat de marges zullen stijgen, dankzij onder meer een combinatie van hogere prijzen en kostenbesparingen. Bron: ABM Financial News

