AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Donderdag koerste de AEX na een negatieve opening op Wall Street nog 1,3 procent lager op 700,40 punten. Door deze terugval is de index deze week per saldo niet van zijn plaats gekomen.

Op Wall Street overheersten donderdag zorgen over de aanhoudende monetaire verkrapping door centrale banken, waarbij techaandelen het extra zwaar te verduren kregen. De invloedrijke hedgefonds manager David Tepper van Appaloosa gooide daarbij olie op het vuur.

"Ik opereer nu meer aan de short-kant op de aandelenmarkten", zei Tepper in een interview met zakenzender CNBC. "De verhouding tussen risico en rendement op aandelen lijkt mij momenteel niet logisch, met alle signalen die centrale banken afgeven."

Bij de slotzoemer noteerde de S&P 500 index anderhalf procent in het rood, na nog een verlies van drie procent eerder op de handelsdag, terwijl techbeurs Nasdaq ruim twee procent lager sloot. Daarmee gaven de Amerikaanse hoofdindices de winsten van een dag eerder weer prijs.

Tesla daalde met 9 procent naar 125 dollar. De fabrikant van elektrische auto's biedt momenteel fikse kortingen, wat doet vermoeden dat de vraag onder druk staat. Topman Elon Musk heeft bovendien zijn aandacht gericht op Twitter, dat hij kocht voor 44 miljard dollar. Die overname wordt deels gefinancierd door de verkoop van aandelen Tesla. Nog maar drie maanden geleden noteerde het aandeel Tesla ruim boven de 300 dollar.

Nabeurs meldde Elon Musk op Twitter Spaces de komende twee jaar geen aandelen Tesla meer te verkopen. Dit beloofde hij evenwel al eerder.

Meme-aandeel AMC, eveneens populair onder particuliere beleggers, daalde ruim 7 procent, nadat de bioscoopexploitant bekend maakte nieuwe aandelen uit te geven. Aanvankelijk noteerde het aandeel nog meer dan 22 procent in het rood.

Het koersverloop op Wall Street stond in contrast met de handel op woensdag, toen meevallende bedrijfscijfers, vooral van sportartikelenfabrikant Nike en pakketbezorger FedeX, en een opvallend sterk consumentenvertrouwen in de VS, nog leidde tot optimisme onder beleggers dat een recessie kan worden vermeden.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het rood met als grootste daler de beurs in Seoel, waar veel halfgeleiders genoteerd staan, met een verlies van 1,7 procent. Tokio verliest een procent. De verliezen voor de andere beurzen blijven binnen de perken.

In Japan bleek de kerninflatie in november conform verwachting te zijn uitgekomen op 3,7 procent op jaarbasis. Hiermee noteert de inflatie op het hoogste niveau in ruim vier decennia en daardoor neemt de druk toe op de bank of Japan om stimuleringsmaatregelen versneld af te bouwen.

Dinsdag besloot de Bank of Japan bij zijn rentebesluit nog onverwacht om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen, terwijl de rente opnieuw ongemoeid bleef.

Het rendement op Japanse staatsschuld met een looptijd van 10 jaar, normaal gesproken een baken van rust door opkoopprogramma’s van de BoJ, verdubbelde deze week bijna naar 0,40 procent. Geen land in de wereld heeft per inwoner zo'n hoge staatsschuld als Japan, met een schuld van circa 266 procent van het bruto nationaal product.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend een procent hoger, na juist een verlies van een procent donderdagavond in New York op een settlement van 77,49 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de nieuwe woningverkopen en de orders voor duurzame goederen in de VS. Ook staat er weer een cijfer over het consumentenvertrouwen op de rol, ditmaal die van de universiteit van Michigan.

Bedrijfsnieuws

Heijmans mag als één van in totaal zes zogeheten preferred suppliers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van Tennet in Nederland uitvoeren. Deze raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van acht jaar en een totale contractwaarde voor de preferred suppliers van 800 miljoen euro.

Dr. Walid Abi-Saab besloot om Galapagos te verlaten als Chief Medical Officer. Hij zal tot 31 mei 2023 bij Galapagos blijven om een soepele overgang te waarborgen, aldus Galapagos, dat verder de pensionering aankondigt van André Hoekema, die in 2005 bij Galapagos startte als Chief Business Officer.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,5 procent op 3.822,39 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 33.027,49 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager bij een stand van 10.476,12 punten.