Europese beurzen openen naa verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 62 punten voor de Duitse DAX en een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd nadat ze tijdens de middaghandel wegzakten.

Daar waar beleggers woensdag nog positief reageerden op optimistische berichten over met name de Amerikaanse economie, bleek dat goede nieuws een dag later eerder slecht nieuws.

Sterke groeidata suggereren een robuuste Amerikaanse economie en dus kan de Federal Reserve voorlopig door met het verhogen van de rente.

"De angst dat zij de geldkraan te ver dichtdraaien, overheerste de positieve reacties op de afnemende inflatie. Het heeft deze maand geleid tot veel volatiliteit op de financiële markten, waarvoor we al eerder waarschuwden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Lage handelsvolumes versterken de koersuitslagen", voegde Wiersma toe.

De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag, zoals ook was beloofd, ongemoeid gelaten op 9,0 procent. De Turkse centrale bank streeft naar een inflatie op de middellange termijn van 5 procent. Momenteel ligt de inflatie echter rond de 84 procent.

De mondiale staalproductie is in november gedaald met 3 procent, meldde brancheorganisatie World Steel. Terwijl de productie in China flink steeg, waren er sterkere dalingen in de VS, Rusland en vooral Europa, waar hoge energieprijzen de energieslurpende hoogovens onrendabel maken.

Bedrijfsnieuws

Nadat de aandelenmarkten wegzakten tijdens de middaghandel, waren er nauwelijks stijgers in de DAX en CAC 40.

Autofabrikanten stonden onder druk. Volkswagen was de sterkst daler in Frankfurt, met een verlies van ruim 4 procent en Mercedes-Benz daalde zo'n 3 procent. Porsche AG verloor ruim 2,5 procent.

In Parijs daalde Stellantis ruim 3 procent en Renault meer dan 3,5 procent. Orange voerde de index aan met een lichte winst en verder waren de koersstijgingen beperkt.

Halfgeleiders kenden ook een lastige dag. Infineon verloor 3 procent, STMicroelectronics daalde 3,5 procent, ASML leverde ruim 4 procent in en ASMI daalde meer dan 3 procent.

Euro STOXX 50 3.818,53 (-1,4%)

STOXX Europe 600 427,26 (-1,0%)

DAX 13.914,07 (-1,3%)

CAC 40 6.517,97 (-1,0%)

FTSE 100 7.469,28 (-0,4%)

SMI 10.774,64 (-0,7%)

AEX 700,40 (-1,3%)

BEL 20 3.723,15 (-0,5%)

FTSE MIB 23.813,30 (-1,2%)

IBEX 35 8.272,10 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een vlakke tot hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, waarbij een dunne handel richting de feestdagen voor grotere bewegingen zorgde. Zo wist Wall Street richting het slot wel deels te herstellen ten opzichte van het dieptepunt van de dag.

Positieve macrodata wakkerden de renteangst weer aan. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 3,2 procent, waar eerder nog 2,9 procent was becijferd. De wekelijkse steunaanvragen in de VS stegen licht, tot 216.000, wat iets beter was dan de 220.000 die werd verwacht.

Hoewel de wekelijkse steunaanvragen niet de beste indicator zijn, suggereren ze wel dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft en de monetaire verkrapping van de Federal Reserve vooralsnog weet te weerstaan, aldus Mike Loewengart van Morgan Stanley.

Het is geen verrassing dat de markten een adempauze namen na de rally van gisteren, aldus de marktkenner. Hoewel bedrijven als Nike en FedEx eerder deze week met positieve cijfers kwamen, vielen die van Micron Technology juist zwaar tegen.

Loewengart is er niet van overtuigd dat de winstcijfers in 2023 veerkrachtig zullen blijken.

Verder uitte de bekende hedgefondsbeheerder David Tepper zich donderdag op zakenzender CNBC somber over de aandelenmarkten en verwacht hij dat de Fed de rente verder zal verhogen.

"Als de Fed zegt dat ze iets gaan doen, ben ik geneigd ze te geloven", zei Tepper, wiens opmerkingen de markten vaak in beweging zetten.

Woensdag wisten de Amerikaanse beurzen nog te stijgen, wat beleggers enige hoop gaf op een bescheiden kerstrally.

"Er kan nog wel enig verder herstel zijn in de dunne handel tijdens de feestdagen, door herbalancering van beleggingsportefeuilles aan het einde van het jaar, maar de kans is aanwezig dat aandelen hun glijvlucht rond de jaarwisseling hervatten", waarschuwt broker XM.

WTI-olie werd een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology meldde een omzetdaling en een nettoverlies in het afgelopen kwartaal. Analisten spreken van een teleurstellende update. Het aandeel sloot circa 3,5 procent in het rood.

Techaandelen AMD en Nvidia stonden ook aardig onder druk, met verliezen van zo'n 5,5 tot 7 procent. Ook Alphabet, Apple, Microsoft en Meta leverden in, met verliezen van zo'n 2 tot 2,5 procent.

Tesla verloor bijna 9 procent. De autofabrikant heeft de kortingen op zijn Model 3 en Model Y elektrische exemplaren verdubbeld van 3.750 tot 7.500 dollar. Het aandeel daalde de afgelopen dagen maar liefst 13 procent en staat nu op de laagste stand sinds november 2020.

CarMax daalde meer dan 3,5 procent, nadat de tweedehandsautoverkoper een nog veel sterkere omzetdaling meldde dan werd gevreesd. Door de hoge inflatie en opgelopen rente zijn tweedehandsauto's onbetaalbaar geworden voor velen, waarschuwde CarMax.

AMC Entertainment verloor 7,5 procent, nadat de uitbater van bioscopen meldde dat het voor 110 miljoen dollar vers kapitaal gaat ophalen.

Berkeley Lights neemt IsoPlexis over voor 58 miljoen dollar en het aandeel IsoPlex steeg in reactie liefst 103 procent. Berkeley won zo'n 25 procent.

S&P 500 index 3.822,39 (-1,5%)

Dow Jones index 33.027,49 (-1,1%)

Nasdaq Composite 10.476,12 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag in het rood.

Nikkei 225 26.263,96 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.047,90 (-0,2%)

Hang Seng 19.584,81 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0603. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0601.

USD/JPY Yen 132,66

EUR/USD Euro 1,0603

EUR/JPY Yen 140,66

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - November (Jap)

06:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (NL)

14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

