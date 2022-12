Renteangst zet Wall Street lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, waarbij een dunne handel richting de feestdagen voor grotere bewegingen zorgde. Zo wist Wall Street richting het slot wel deels te herstellen ten opzichte van het dieptepunt van de dag. De S&P 500 verloor uiteindelijk 1,5 procent op 3.822,39 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 33.027,49 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager bij een stand van 10.476,12 punten. Positieve macrodata wakkerden de renteangst weer aan. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 3,2 procent, waar eerder nog 2,9 procent was becijferd. De wekelijkse steunaanvragen in de VS stegen licht, tot 216.000, wat iets beter was dan de 220.000 die werd verwacht. Hoewel de wekelijkse steunaanvragen niet de beste indicator zijn, suggereren ze wel dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft en de monetaire verkrapping van de Federal Reserve vooralsnog weet te weerstaan, aldus Mike Loewengart van Morgan Stanley. Het is geen verrassing dat de markten een adempauze namen na de rally van gisteren, aldus de marktkenner. Hoewel bedrijven als Nike en FedEx eerder deze week met positieve cijfers kwamen, vielen die van Micron Technology juist zwaar tegen. Loewengart is er niet van overtuigd dat de winstcijfers in 2023 veerkrachtig zullen blijken. Verder uitte de bekende hedgefondsbeheerder David Tepper zich donderdag op zakenzender CNBC somber over de aandelenmarkten en verwacht hij dat de Fed de rente verder zal verhogen. "Als de Fed zegt dat ze iets gaan doen, ben ik geneigd ze te geloven", zei Tepper, wiens opmerkingen de markten vaak in beweging zetten. Woensdag wisten de Amerikaanse beurzen nog te stijgen, wat beleggers enige hoop gaf op een bescheiden kerstrally. "Er kan nog wel enig verder herstel zijn in de dunne handel tijdens de feestdagen, door herbalancering van beleggingsportefeuilles aan het einde van het jaar, maar de kans is aanwezig dat aandelen hun glijvlucht rond de jaarwisseling hervatten", waarschuwt broker XM. De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0601. wTI-olie werd een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Micron Technology meldde een omzetdaling en een nettoverlies in het afgelopen kwartaal. Analisten spreken van een teleurstellende update. Het aandeel sloot circa 3,5 procent in het rood. Techaandelen AMD en Nvidia stonden ook aardig onder druk, met verliezen van zo'n 5,5 tot 7 procent. Ook Alphabet, Apple, Microsoft en Meta leverden in, met verliezen van zo'n 2 tot 2,5 procent. Tesla verloor bijna 9 procent. De autofabrikant heeft de kortingen op z ijn Model 3 en Model Y elektrische exemplaren verdubbeld van 3.750 tot 7.500 dollar. Het aandeel daalde de afgelopen dagen maar liefst 13 procent en staat nu op de laagste stand sinds november 2020. CarMax daalde meer dan 3,5 procent, nadat de tweedehandsautoverkoper een nog veel sterkere omzetdaling meldde dan werd gevreesd. Door de hoge inflatie en opgelopen rente zijn tweedehandsauto's onbetaalbaar geworden voor velen, waarschuwde CarMax. AMC Entertainment verloor 7,5 procent, nadat de uitbater van bioscopen meldde dat het voor 110 miljoen dollar vers kapitaal gaat ophalen. Berkeley Lights neemt IsoPlexis over voor 58 miljoen dollar en het aandeel IsoPlex steeg in reactie liefst 103 procent. Berkeley won zo'n 25 procent. Bron: ABM Financial News

