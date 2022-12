Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag voor het eerst in drie dagen gedaald. Bij een settlement van 77,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate een procent goedkoper. Donderdag verloor de WTI-olieprijs terrein in het spoor van de dalende aandelenmarkten, waar rentevrees weer de kop opstak. Verder zorgt streng winterweer in de Verenigde Staten rond de feestdagen er mogelijk voor dat er minder kan worden gereisd, zei analist Charalampos Pissouros van XM. Dit betekent een lagere vraag naar olie. De ruwe olieprijs begon de dag nog licht hoger, voortbordurend op een hogere settlement woensdag, toen bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met bijna 6 miljoen vaten zijn gedaald. Er werd juist gerekend op een toename. Begin deze maand stond de olieprijs op het laagste punt in een jaar en sindsdien zitten de olieprijzen in de herstelmodus, aldus Pissouros, mogelijk geholpen door de hoop dat China zijn COVID-gerelateerde beperkingen verder gaat versoepelen. Toch rekent de marktanalist niet op een sterke opleving van de olieprijzen, "omdat het enige tijd kan duren voordat de economische motoren van China weer op volle toeren draait en de vraag naar ruwe olie weer op gang komt", aldus Pissouros. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.